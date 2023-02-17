Как водители неосознанно доводят движки своих машин до «масложора»

Допустимый уровень «поедания» моторного масла двигателем составляет 5—10 граммов на 100 л сгоревшего бензина. Если же движок уже «походил», то вилка расширяется от 25 до 100 граммов смазки. Это если говорить об атмосферниках. Турбированные агрегаты прожорливее. Впрочем, до 80 граммов лубриканта на сотню литров потраченной «горючки» — явление вполне себе допустимое.

Гораздо хуже, когда на каждую тысячу пройденных километров приходится доливать в мотор по меньшей мере 1 литр масла. Чем, кстати, часто грешат автомобили немецких марок, включая премиальные. Но если машине и этого недостаточно, то впору посетить сервисный центр, а еще лучше — избавиться от высасуещевого семейный бюджет автомобиля.