Как водители неосознанно доводят движки своих машин до «масложора»

Допустимый уровень «поедания» моторного масла двигателем составляет 5—10 граммов на 100 л сгоревшего бензина. Если же движок уже «походил», то вилка расширяется от 25 до 100 граммов смазки. Это если говорить об атмосферниках. Турбированные агрегаты прожорливее. Впрочем, до 80 граммов лубриканта на сотню литров потраченной «горючки» — явление вполне себе допустимое.
Гораздо хуже, когда на каждую тысячу пройденных километров приходится доливать в мотор по меньшей мере 1 литр масла. Чем, кстати, часто грешат автомобили немецких марок, включая премиальные. Но если машине и этого недостаточно, то впору посетить сервисный центр, а еще лучше — избавиться от высасуещевого семейный бюджет автомобиля.
И все-таки: почему даже современные авто довольно часто страдают «масложором»? Как мы уже говорили, нередко в подобном явлении виноват сам автовладелец. Рассмотрим несколько причин. И первая из них кроется в сомнительном лубриканте, который частенько льют наши соотечественники в машины с целью сэкономить. Мол, зачем переплачивать за оригинал, если более дешевая, но аналогичная по показателям жижа тоже неплохо «заходит». Да, все верно. Но до поры, до времени.
Пакеты присадок у разных производителей отличаются друг от друга, разнятся и технические показатели моторов. Скажем, если в старенькую иномарку после 100 000 км пробега народ старается заливать более вязкое масло, дабы продлить ресурс двигателя, то у ряда современных т/c даже с завода агрегаты изначально прикормлены этими самыми маловязкими смазочными материалами. Как правило, речь идет о турбированных движках высокой мощности. Например, в автомобилях Jaguar, Land Rover, Volvo. Иными словами, заливая что-то другое, двигатель может прибегнуть к «исполнениям». В том числе — связанными с чрезмерным расходом масла.
Езда по бездорожью и в сложных климатических условиях, когда двигатель испытывает повышенные механические нагрузки, тоже может вызвать повышенный расход лубриканта. Частый перегрев, обороты в красной зоне, буксование и перманентный кикдаун — все это быстро приведет к тому, что придется останавливаться для долива моторного масла чуть ли не на каждой АЗС.
Да что уж там: даже динамичная езда с прицепом легко аукнется водителю «масложором». Все, как говорится, нужно делать с умом. Не стоит демонстрировать окружающим свои доморощенные навыки гонщика, а уж на загруженном до нельзя автомобиле — тем более. Выйдет себе дороже!
При желании сохранить и двигатель, и деньги, следует придерживаться рекомендаций автопроизводителей, указывающих допуски и прочие технические требования к моторному маслу, включая норму его расхода на угар. А при отклонении этих параметров, лучше без промедления отправить «железного коня» на диагностику.