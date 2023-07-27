Чем антифриз отличается от тосола: что и куда нужно заливать

Как многие уже заметили, подвох кроется уже в заголовке. Что поделаешь? Тема такая. Вопрос типа «а можно ли смешивать тосол с антифризом» иной раз услышишь даже от опытного водилы. А это значит, что отменять автоликбез как постоянную рубрику пока рано. И для начала стоит разобраться с понятиями.

В системах водяного охлаждения ДВС сегодня используется специальная охлаждающая жидкость (ОЖ), которую во многих странах называют антифризом — от греческого anti (против) и английского freeze (мороз). Ею наполняют герметичный контур двигателя с собственным радиатором. Там ОЖ и циркулирует благодаря работе помпы, отводя лишнее тепло из зон повышенной термоотдачи к радиатору охлаждения. Таким образом, антифриз — это охлаждающая жидкость с расширенными физическими и химическими характеристиками, позволяющая эксплуатировать двигатель максимально эффективно и комфортно в предельно широком климатическом диапазоне.

Вы спросите, как сюда затесался ТОСОЛ (да — правильно пишется заглавными буквами)? Аббревиатуру придумали в СССР на рубеже 70-х годов прошлого века как торговую марку для ОЖ, разработанную взамен итальянского антифриза Paraflu 11 для автомобилей «Жигули». Разработчик — отдел Технологий Органического Синтеза (ТОС) Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. А частичку «ОЛ» отщипнули у спиртов — этанол, метанол и т. д. Ведь тосол, как и любая ОЖ, по сути — спиртовой раствор. Как правило, на основе этиленгликоля.