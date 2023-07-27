Чем антифриз отличается от тосола: что и куда нужно заливать

Как многие уже заметили, подвох кроется уже в заголовке. Что поделаешь? Тема такая. Вопрос типа «а можно ли смешивать тосол с антифризом» иной раз услышишь даже от опытного водилы. А это значит, что отменять автоликбез как постоянную рубрику пока рано. И для начала стоит разобраться с понятиями.
В системах водяного охлаждения ДВС сегодня используется специальная охлаждающая жидкость (ОЖ), которую во многих странах называют антифризом — от греческого anti (против) и английского freeze (мороз). Ею наполняют герметичный контур двигателя с собственным радиатором. Там ОЖ и циркулирует благодаря работе помпы, отводя лишнее тепло из зон повышенной термоотдачи к радиатору охлаждения. Таким образом, антифриз — это охлаждающая жидкость с расширенными физическими и химическими характеристиками, позволяющая эксплуатировать двигатель максимально эффективно и комфортно в предельно широком климатическом диапазоне.
Вы спросите, как сюда затесался ТОСОЛ (да — правильно пишется заглавными буквами)? Аббревиатуру придумали в СССР на рубеже 70-х годов прошлого века как торговую марку для ОЖ, разработанную взамен итальянского антифриза Paraflu 11 для автомобилей «Жигули». Разработчик — отдел Технологий Органического Синтеза (ТОС) Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. А частичку «ОЛ» отщипнули у спиртов — этанол, метанол и т. д. Ведь тосол, как и любая ОЖ, по сути — спиртовой раствор. Как правило, на основе этиленгликоля.
К концу прошлого века свойства производимого по советскому ГОСТу ТОСОЛа перестали отвечать современным требованиям. И его производство свернули. Осталось лишь привычное название, прочно вошедшее в обиход. Как Xerox — бренд, ставший именем нарицательным для копировальных машин. Так, до сих пор в народе ТОСОЛом называют любую ОЖ, вне зависимости от ее свойств. Мелькает имя и на прилавках, где представлены недорогие ОЖ традиционного синего оттенка, зачастую с различными свойствами и присадками, произведенные по совершенно разным техническим условиям.
Поэтому эксперты портала «АвтоВзгляд» не рискнули бы смешивать даже похожую внешне жидкость с названием ТОСОЛ, но от разных производителей. Лучше долить в бачок дистиллированной воды, чем получить химический конфликт двух ОЖ в контуре двигателя и удивляться потом, почему так быстро сгнил радиатор или отказала помпа.
То же самое можно сказать и о смешивании ТОСОЛа с любым другим антифризом. Или антифризов разного класса различных брендов. Доливать в бачок смело можно только однотипные жидкости, а лучше, чтобы не задумываться, использовать ОЖ одного производителя.
А как же, спросите вы, цветовая дифференциация? Зачем ее придумали, разве не для безопасного комбинирования? Увы, нет. Антифриз подкрашивают в кислотные тона лишь затем, чтобы его случайно не выпили, он токсичен. Но если серьезно, то чтобы без труда визуально определять его уровень в расширительном бачке.
Так что, отвечая на вопрос в заголовке, ТОСОЛ — это и есть разновидность антифриза. Однако смешивать эти составы мы бы, повторимся, не рекомендовали. И вообще, выбор ОЖ — процесс не менее деликатный и важный, чем выбор моторного масла.
Чем больше ассортимент используемых в силовом агрегате материалов, тем изощреннее в химическом плане становятся и антифризы. Поэтому тип ОЖ для вашего авто лучше всего определять по допускам производителя. А на случай экстренного долива в пути, лучше держать или маленькую канистру оригинальной жидкости, или дистиллированную воду.