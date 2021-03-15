Зачем матерые водители подливают в бачок стеклоомывателя тосол или антифриз

Какие только жидкости и соединения не побывали в бачке омывателя среднестатистического автомобиля в России: и порошки, и шампуни, и кондиционеры для белья, и «казенка», и чистый спирт. Дороги у нас традиционно грязные, реагента закупают много, так что оставить на стекле хотя бы полосу чистого пространства — вопрос жизни и смерти.

Отечественные водители готовы пойти на многое, лишь увидеть бегущего в ночи пешехода или корму соседнего авто, на котором «внезапно» потухли все габаритные огни. Но ведь нужно и дензнаки, что с годами не прибывают, сберечь! А чтобы сэкономить копейку, и рубль не жалко. Как правило, так начинаются эксперименты. Такие, как тосол в системе очистки лобового стекла.

Изначально, идея состояла в том, что тосол, который создан на основе токсичного этиленгликоля, зимой не замерзает, даже если его разбавить водой 1 к 3. Экономия выходила крохотная, химия стоит по 100 рублей за литр, так что заинтересовать смогла только самых отчаянных скряг да тех, кому ОЖ достается бесплатно, «по долгу службы».

Однако очень скоро россияне обнаружили, что самый дешевый тосол продается не в автомобильных магазинах, а на строительных рынках: он называется теплоноситель и служит для наполнения труб в домах с газовым отоплением. А это уже совсем другой коленкор: не самое «глубинное» исследование выявило, что 10 литров, который «мановением» водопроводного крана становятся 30 литрами, можно без всякой суеты приобрести за 600—700 рублей. Следовательно, есть и дешевле, ведь где-то есть оптовик, который разливает из бочки. В головах щелкнуло, экономия была обнаружена и тут же приведена в действие.