Как трубка из хозяйственного магазина поможет не закипеть в жару

Закипание движка становится неприятным сюрпризом для каждого автовладельца. Если это произошло в городе, то можно вызвать эвакуатор и разбираться с причинами в комфортных условиях сервиса. А вот на трассе подобное вряд ли возможно. Нужно ждать, пока автомобиль остынет, доливать жижу, а потом тянуть до ближайшей автомастерской (если машина не потеряет «двигательные функции»). И самое страшное, когда ведет нежную алюминиевую головку блока цилиндров — тогда капитальный ремонт неизбежен.
К сожалению, от подобного не застрахован никто. Даже если водитель регулярно меняет антифриз, неприятность может случиться. Обычно она происходит по причине того, что сильно забит грязью радиатор системы охлаждения. Причем забивается он с внутренней стороны, а с внешней кажется чистым. То же самое происходит и с радиатором кондиционера, из-за чего климатик начинает плохо работать.
Чтобы быстро и без снятия «охладителей» освободить их от нечистот, тем самым, предотвратив перегрев движка в дороге, нам и понадобится обычная трубка. Можно использовать старую, например, топливную. Или купить алюминиевую — в любом хозяйственном магазине. Ориентируемся на длину примерно 650 мм и диаметр 8—9 мм. То есть она получается тонкая и довольно длинная.
Затем надо просверлить в корпусе десяток отверстий диаметром 2—3 мм. Потом молотком сплющиваем трубку с одной стороны и загибаем. Далее подсоединяем конструкцию к водопроводному шлангу и уплотняем место соединения. Подключаем воду и получаем некое подобие душа Шарко. Тонкая трубка позволит легко проникнуть в самые труднодоступные места подкапотного пространства, а множественные мелкие струи воды быстро очистят грязь.
Кстати, так можно удалить нечистоты и с других узлов. Скажем, если кусок глины налип на ролик приводного ремня. Его обязательно надо убирать, ведь есть риск, что ремень соскочит с этого самого ролика.