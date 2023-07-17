Как трубка из хозяйственного магазина поможет не закипеть в жару

Закипание движка становится неприятным сюрпризом для каждого автовладельца. Если это произошло в городе, то можно вызвать эвакуатор и разбираться с причинами в комфортных условиях сервиса. А вот на трассе подобное вряд ли возможно. Нужно ждать, пока автомобиль остынет, доливать жижу, а потом тянуть до ближайшей автомастерской (если машина не потеряет «двигательные функции»). И самое страшное, когда ведет нежную алюминиевую головку блока цилиндров — тогда капитальный ремонт неизбежен.

К сожалению, от подобного не застрахован никто. Даже если водитель регулярно меняет антифриз, неприятность может случиться. Обычно она происходит по причине того, что сильно забит грязью радиатор системы охлаждения. Причем забивается он с внутренней стороны, а с внешней кажется чистым. То же самое происходит и с радиатором кондиционера, из-за чего климатик начинает плохо работать.