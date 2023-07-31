5 хитрых и малоизвестных способов упростить ремонт и обслуживание автомобиля

Нередко при ремонте автомобиля требуется открутить какую-нибудь «кузовнину» — скажем, переднее крыло. Нюанс в том, что оно крепится на болтах, которые еще при сборке на заводе покрывают заводской краской. Любое воздействие инструментом приводит к тому, что на деталях появляются царапины и потертости. А значит, в дальнейшем, при перепродаже машины, у потенциального покупателя может возникнуть вопрос — мол, зачем снимали, восстанавливали после серьезной аварии?
Чтобы этого не произошло, необходимо защитить болты перед тем, как приступать к ремонту. Как именно? Берем полиэтиленовый пакет, отрезаем кусочек, сворачиваем несколько раз и надеваем на крепеж. Теперь можно работать без боязни повредить краску.
Идем дальше. Демонтаж рычагов стеклоочистителя занимает у иных водителей пару часов, вызывая приступы отчаяния. Особенно, когда речь идет о заднем «дворнике». Дело в том, что если слишком сильно орудовать гаечным ключом, то можно попросту расколоть стекло. Так что необходим специальный съемник, а когда его нет под рукой, применяем следующий лайфхак. Берем гайку, наживляем ее на пару витков (чтобы не сорвало), сжимаем деталь пассатижами и тянем на себя (фото сверху). Готово!
Кстати, есть у «поводков» еще один неприятный момент. Их пластиковые заглушки (они скрывают крепеж, о котором шла речь выше) не держатся и постоянно норовят слететь. Обычно их теряют в движении или на автомойке. Чтобы этого избежать, отрезаем маленький кусочек от куска виброизоляции и отрываем липкий слой. Его и запихиваем внутрь заглушки, а затем ставим деталь на место. Теперь пластик не слетит на скорости или под воздействием струи воды.
А вообще, когда при ремонте теряется какая-либо пластиковая заглушка, крепеж начинает некрасиво торчать и собирать всю грязь, летяющую с дороги. Со временем это приводит к образованию коррозии. И чтобы подобного не произошло, подойдет все та же липучка. Когда же нужная заглушка будет найдена или куплена в магазине, липкий материал легко снимется, не оставив никаких следов. Появления рыжих пятен от окисления металла также удается избежать.
Наконец, при демонтаже аккумулятора не забудьте обработать клеммы краской. Так можно не бояться окислов, способствующих появлению различных «багов» в электрике. Тут отметим, что многие советуют использовать специальную смазку. Но она липкая, так что клеммы уже через месяц покроются толстым слоем грязи. Покраска — куда более «чистое» и красивое решение.