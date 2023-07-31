5 хитрых и малоизвестных способов упростить ремонт и обслуживание автомобиля

Нередко при ремонте автомобиля требуется открутить какую-нибудь «кузовнину» — скажем, переднее крыло. Нюанс в том, что оно крепится на болтах, которые еще при сборке на заводе покрывают заводской краской. Любое воздействие инструментом приводит к тому, что на деталях появляются царапины и потертости. А значит, в дальнейшем, при перепродаже машины, у потенциального покупателя может возникнуть вопрос — мол, зачем снимали, восстанавливали после серьезной аварии?

Чтобы этого не произошло, необходимо защитить болты перед тем, как приступать к ремонту. Как именно? Берем полиэтиленовый пакет, отрезаем кусочек, сворачиваем несколько раз и надеваем на крепеж. Теперь можно работать без боязни повредить краску.

Идем дальше. Демонтаж рычагов стеклоочистителя занимает у иных водителей пару часов, вызывая приступы отчаяния. Особенно, когда речь идет о заднем «дворнике». Дело в том, что если слишком сильно орудовать гаечным ключом, то можно попросту расколоть стекло. Так что необходим специальный съемник, а когда его нет под рукой, применяем следующий лайфхак. Берем гайку, наживляем ее на пару витков (чтобы не сорвало), сжимаем деталь пассатижами и тянем на себя (фото сверху). Готово!