Что делать, если даже новый аккумулятор постоянно разряжается

Лето, тепло и даже пробки подрассосались. А главная автомобильная батарейка продолжает страдать «недозарядом», будто на улице зима и холода. Да что же это такое, что за качество у запчастей сегодня? Аккумулятор среднестатистической машины с ДВС — важная оговорка в эпоху электрокаров — обязан служить не менее 5 лет. Так почему же он начинает «барахлить» раньше?

Надо искать причину. Первая мысль — мы же все фаталисты от рождения — о генераторе. Проверить его работу несложно и недорого — портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, как с помощью простого и дешевого мультиметра самостоятельно продиагностировать узел. Все с ним в порядке? Вторая мысль — причина в самой батарее. Подделок сегодня на рынке автозапчастей и впрямь предостаточно, но если вы покупали АКБ в проверенном месте, то вряд ли дело в ней. А потому открываем капот и ищем «виновника» там.

Тыкая в батарейку щупами, даже невнимательный водитель заметит окислы на клеммах. Вот это уже ближе, теплее: высокие пусковые токи высаживают АКБ, а заряда ей не хватает. Чистить и смазывать зажимы специальными составами — не теми, что под рукой, а разработанными для этой конкретной цели — нужно каждое ТО. Не реже одного раза в год. Тогда и клеммы будут чистыми, и батарейка перестанет проситься «на выход».