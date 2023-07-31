Что делать, если даже новый аккумулятор постоянно разряжается

Лето, тепло и даже пробки подрассосались. А главная автомобильная батарейка продолжает страдать «недозарядом», будто на улице зима и холода. Да что же это такое, что за качество у запчастей сегодня? Аккумулятор среднестатистической машины с ДВС — важная оговорка в эпоху электрокаров — обязан служить не менее 5 лет. Так почему же он начинает «барахлить» раньше?
Надо искать причину. Первая мысль — мы же все фаталисты от рождения — о генераторе. Проверить его работу несложно и недорого — портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, как с помощью простого и дешевого мультиметра самостоятельно продиагностировать узел. Все с ним в порядке? Вторая мысль — причина в самой батарее. Подделок сегодня на рынке автозапчастей и впрямь предостаточно, но если вы покупали АКБ в проверенном месте, то вряд ли дело в ней. А потому открываем капот и ищем «виновника» там.
Тыкая в батарейку щупами, даже невнимательный водитель заметит окислы на клеммах. Вот это уже ближе, теплее: высокие пусковые токи высаживают АКБ, а заряда ей не хватает. Чистить и смазывать зажимы специальными составами — не теми, что под рукой, а разработанными для этой конкретной цели — нужно каждое ТО. Не реже одного раза в год. Тогда и клеммы будут чистыми, и батарейка перестанет проситься «на выход».
Но окислы — не единственная причина. Зачастую, только решив комплекс «накладок», можно выйти «на свет». Кстати, о накладках: недаром советский водитель гонялся за резиновым ковриком под АКБ. А ведь он, коврик, и сейчас крайне важен в подкапотных процессах. Во-первых, резина не позволяет батарее скользить, удерживая ее во время маневров. А во-вторых, коврик является дополнительной прокладкой между кузовом и аккумулятором, которая предотвращает утечки тока.
Резина, как известно, электричество не пропускает. Можно, конечно, использовать обрезки EVA-материала или любой другой резинки, но лучше найти в себе силы и доехать до магазина: штатный коврик с бортиком еще и защитит кузов от протечек электролита, который, к слову, разъедает все на своем пути.
Напоследок стоит проверить массу. Только не на аккумуляторе, а на кузове. Ржавый, зачастую открученный болт, под которым скопился целый ворох грязи — так себе контакт. Надо бы зачистить, в иных случаях и «зашкурить», аккуратно собрать, а после — нанести защитную смазку. Подойдет и та, что применялась для клемм аккумулятора, и простая «графитка».
Только выполнив весь вышеописанный комплекс работ, нужно зарядить батарею и провести испытания. В трех случаях из четырех — проблема решится. И только в одном придется ехать к электрику. Но это будет уже совсем другой разговор…