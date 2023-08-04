Зачем некоторые водители подливают в двигатель моющее средство для посуды

В Сети множество подобных историй. Причем восторженных. Экспериментаторы пишут, что перестают стучать гидрокомпенсаторы, двигатель начинает работать тише и мягче. Да и от нагара он очищается. Некоторые читатели, чувствуя подвох, задают вопросы. Мол, а как обстоят дела с пенообразованием? Ответ обычно такой: в силовом агрегате воды нет, потому и пена не образуется. В общем, средство для мытья посуды превращается во что-то вроде дешевой чистящей присадки.
Тут отметим, что мотор подержанного автомобиля действительно нужно периодически очищать, ведь с годами внутри образуются шламовые отложения и нагар. Они могут забить масляные каналы. А еще это способствует постепенному залеганию поршневых колец. В итоге последние теряют подвижность, что приводит к появлению задиров на стенках цилиндров. Другие симптомы — повышенный расход топлива и масложор.
Чтобы от моющего средства был хоть какой-то эффект, нескольких капель недостаточно. В маслозаливную горловину надо «отгрузить» около ста граммов «очистителя». Тогда движок действительно начинает тише и мягче работать. Но стоит проехать несколько километров как все возвращается в исходное состояние.
Причина в том, что под нагрузкой, когда появилось давление и высокая температура, лубрикант становится более вязким, а еще он начинает пениться. Так испаряются легкие фракции, которые присутствуют в составе посудомоечного «мойдодыра». В результате толщина масляной пленки на трущихся поверхностях деталей становится меньше, да и сам состав теряет защитные свойства. Нагар удаляется тоже далеко не весь.
Вывод простой — не надо заливать в свой автомобиль что попало. Данный способ будет полезен разве что перекупам. Когда стоит задача быстрее «впарить тачку» и уговорить клиента не делать пробную поездку. В остальных случаях кухонную химию надо использовать по назначению, иначе движок может выйти из строя раньше времени.