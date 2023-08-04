Зачем некоторые водители подливают в двигатель моющее средство для посуды

Чтобы от моющего средства был хоть какой-то эффект, нескольких капель недостаточно. В маслозаливную горловину надо «отгрузить» около ста граммов «очистителя». Тогда движок действительно начинает тише и мягче работать. Но стоит проехать несколько километров как все возвращается в исходное состояние.

Причина в том, что под нагрузкой, когда появилось давление и высокая температура, лубрикант становится более вязким, а еще он начинает пениться. Так испаряются легкие фракции, которые присутствуют в составе посудомоечного «мойдодыра». В результате толщина масляной пленки на трущихся поверхностях деталей становится меньше, да и сам состав теряет защитные свойства. Нагар удаляется тоже далеко не весь.

Вывод простой — не надо заливать в свой автомобиль что попало. Данный способ будет полезен разве что перекупам. Когда стоит задача быстрее «впарить тачку» и уговорить клиента не делать пробную поездку. В остальных случаях кухонную химию надо использовать по назначению, иначе движок может выйти из строя раньше времени.