Зачем опытные водители регулярно опускают в расширительный бачок кусок бумаги

Не одному поколению «рулевых» знакома ситуация, когда масло вдруг начинает попадать в систему охлаждения. Постепенно оно смешивается с антифризом, создавая массу проблем. Скажем, для такой модели как Opel Astra H с автоматической коробкой передач, это означает «Сталинград» в трансмиссии с последующей агрегатной заменой «автомата». Для этого даже отзывную кампанию проводили.
А в конструкции иных автомобилей имеется так называемый масляный теплообменник. Со временем у него пробивает прокладку и тогда моторное масло так же начинает постепенно поступать в систему охлаждения. От этого уровень в бачке даже может подняться.
Есть у этой напасти и другие причины возникновения. Например, неисправность водяной помпы,а точнее — ее разгерметизация, пробитая прокладка впускного коллектора, нарушение геометрии блока цилиндров и так далее.
Чтобы распознать большинство из этих проблем на раннем этапе и не доводить дело до серьезного ремонта, достаточно применить дедовский способ диагностики. Понадобится лишь обычный лист бумаги (можно взять поплотнее). Режем его на полоски и одну из них опускаем в расширительный бачок. Желательно, чтобы антифриз при этом был холодный. Ведь если открыть крышку сразу после поездки, можно сильно ожечь руки.
После того как вы «искупали» бумажку в охлаждающей жидкости и она хорошо пропиталась, вытаскиваем ее и поджигаем зажигалкой. Если наш «маркер» разгорается вяло, либо тлеет и дымит, значит можно выдохнуть: в системе все в норме. А вот если бумажка моментально вспыхнет сильным пламенем: есть проблемы. То есть в составе жидкости присутствует масло (моторное или трансмиссионное).
Второй вариант — залит некачественный антифриз. Мы уже писали, что при сильном нагреве «бодяга» способна вспыхнуть открытым огнем. Коли так и произошло — это сигнал. Отправляйтесь в сервис на диагностику, а еще замените «охлаждайку» на более качественную.