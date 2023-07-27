Зачем опытные водители регулярно опускают в расширительный бачок кусок бумаги

Не одному поколению «рулевых» знакома ситуация, когда масло вдруг начинает попадать в систему охлаждения. Постепенно оно смешивается с антифризом, создавая массу проблем. Скажем, для такой модели как Opel Astra H с автоматической коробкой передач, это означает «Сталинград» в трансмиссии с последующей агрегатной заменой «автомата». Для этого даже отзывную кампанию проводили.

А в конструкции иных автомобилей имеется так называемый масляный теплообменник. Со временем у него пробивает прокладку и тогда моторное масло так же начинает постепенно поступать в систему охлаждения. От этого уровень в бачке даже может подняться.

Есть у этой напасти и другие причины возникновения. Например, неисправность водяной помпы,а точнее — ее разгерметизация, пробитая прокладка впускного коллектора, нарушение геометрии блока цилиндров и так далее.