Зачем опытные водители регулярно опускают в расширительный бачок кусок бумаги

Фото: Дзен-канал Денис Механик
Не секрет, что диагностика помогает заранее выявить серьезные проблемы с «железным конем». Однако многие думают, что для этого обязательно использовать дорогое дилерское оборудование. На самом деле достаточно и довольно бюджетных методов. Об этом — в материале портала «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Не одному поколению «рулевых» знакома ситуация, когда масло вдруг начинает попадать в систему охлаждения. Постепенно оно смешивается с антифризом, создавая массу проблем. Скажем, для такой модели как Opel Astra H с автоматической коробкой передач, это означает «Сталинград» в трансмиссии с последующей агрегатной заменой «автомата». Для этого даже отзывную кампанию проводили.

А в конструкции иных автомобилей имеется так называемый масляный теплообменник. Со временем у него пробивает прокладку и тогда моторное масло так же начинает постепенно поступать в систему охлаждения. От этого уровень в бачке даже может подняться.

Есть у этой напасти и другие причины возникновения. Например, неисправность водяной помпы,а точнее — ее разгерметизация, пробитая прокладка впускного коллектора, нарушение геометрии блока цилиндров и так далее.

Фото: Drive2.ru (hybridas)

Чтобы распознать большинство из этих проблем на раннем этапе и не доводить дело до серьезного ремонта, достаточно применить дедовский способ диагностики. Понадобится лишь обычный лист бумаги (можно взять поплотнее). Режем его на полоски и одну из них опускаем в расширительный бачок. Желательно, чтобы антифриз при этом был холодный. Ведь если открыть крышку сразу после поездки, можно сильно ожечь руки.

После того как вы «искупали» бумажку в охлаждающей жидкости и она хорошо пропиталась, вытаскиваем ее и поджигаем зажигалкой. Если наш «маркер» разгорается вяло, либо тлеет и дымит, значит можно выдохнуть: в системе все в норме. А вот если бумажка моментально вспыхнет сильным пламенем: есть проблемы. То есть в составе жидкости присутствует масло (моторное или трансмиссионное).

Второй вариант — залит некачественный антифриз. Мы уже писали, что при сильном нагреве «бодяга» способна вспыхнуть открытым огнем. Коли так и произошло — это сигнал. Отправляйтесь в сервис на диагностику, а еще замените «охлаждайку» на более качественную.

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27 июля 2023
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