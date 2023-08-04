Зачем опытные водители возят в салоне автомобиля плитку керамогранита

Дальнобойщики, которые колесят по дорогам Урала и Сибири, уважительно называют плитку «помогатор» — ее берут в длинные рейсы. Благодаря ей у рулевого получается широкая кухонная доска: можно резать сыр, колбасу и прочие продукты. Польза в том, что при постоянной работе ножом на поверхности не образуется сколов и, соответственно, пыли, которую глотает человек вместе с едой.

Но главное не в этом. Аморфно-кристаллическая структура материала делает его прочнее стекла. Достаточно даже с небольшой силой стукнуть уголком плитки по прозрачной поверхности, как она разлетается вдребезги.

Это важно, когда на зимнике вдруг случается форс-мажор, и машина начинает уходить под воду. У водителя в такой ситуации есть всего пара минут, чтобы выбраться из кабины. При этом открыть дверь, как правило, не получается: вода либо уже близко, либо проем перекосило, и замок заклинил. Разбить боковое окно кулаком тоже не так-то просто. Скорее всего, попытки будут безуспешны даже у физически крепких мужчин. Положить рядом с собой молоток? Он занимает много места, а при тряске рискует выскочить и ударить по ноге. Плитка же керамогранита компактная и эффективная.