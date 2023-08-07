Как за 350 рублей решить проблему стука под капотом автомобиля

Фото: mrtechmagazine.com
Водителю всегда стоит крепко задуматься, если из моторного отсека начинают доноситься посторонние шумы. Хороший звук, как известно, себя проявит. Но значит ли очередной стук или другие технические «ноты», что поездка на СТО не за горами, а семейный отпуск переносится на неопределенный срок? Стоит ли сразу расчехлять кредитку? Ответы на эти и другие вопросы — в материале портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

На улице жара: окна открыты, все дорожные шумы отчетливо прослушиваются в салоне автомобиля. Абсолютно все — до последнего звука. Подавляющее большинство «трелей» появляется и пропадает, и лишь одна никак не прекращается. Следовательно, проблема не на улице, а в машине. Короткий перестук на кочках может значить все что угодно: ступицы и сайлентблоки, открученное колесо и защита картера, болтающийся под капотом блок или что-то другое. Но независимо от причины звук требует внимания. Едем на СТО?

«У меня там что-то стучит» — любимый клиент в сервисах. Под это описание проходит ¾ ремонтных манипуляций, так что чек основывается лишь на потребностях мастерской в работе или, если точнее, в пополнении кассы. Мелкая трещинка на «сайленте» — меняем. Разболтанная, но еще вполне живая шаровая — меняем. Капля масла на амортизаторе — меняем. И так до бесконечности. Нюанс в том, что теоретически стук можно вылечить как за 100 000 рублей, так и всего за «сотку». Желаете пример?

Ярко выраженный металлический звук на кочках начал одолевать с неделю назад: периодический, не частый, но и не редкий. Не громкий, но регулярный. Какого-то влияния на скорость, управляемость или динамику он не имел — проверили. Так что просто дождались выходных и открыли капот.

  • Фото: АвтоВзгляд

Никакого криминала и «Сталинграда» там не обнаружилось: все на своих местах. Кроме одной мелкой детали — устанавливая упор непосредственно в крышку капота, выяснили, что его фиксатор свое отжил, да и уплотнительная клипса безвольно болтается вдалеке от «официальной прописки».

Что ж, даже японский пластик иногда иссыхает от высоких подкапотных температур. Цена вопроса двух деталей — 328 рублей: 158 за втулочку, 170 — за фиксатор упора. Это — стоимость «оригиналов»: аналог, возможно, будет дешевле. Но крохоборничать на копейках уж не будем, да и штатная запчасть прослужила без малого 19 лет — почет и уважение. Замена — от пяти до семи минут, разве что капот приходится плечом держать. Неудобно.

Обе детали уже рассыпались буквально в руках — отжили свое на 146%. Установка новых, тем более оригинальных — скорее приятное занятие, ведь непосредственно в свое место они встают четко, плотно, с характерным щелчком. Дело за малым — убедиться в правильном решении загадки. Очередной ремонт Московской кольцевой прекрасно подойдет для этих целей: ям и колдобин на МКАД сейчас предостаточно — есть где хорошенько протрясти автомобиль.

О чудо, решение верное и точное — посторонний шум покинул подкапотное пространство. За 328 рублей удалось не только покончить с досаждающим недоразумением, но и разгадать задачку, потешив свое самомнение. Стоило ли оно того? Конечно, стоило!

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
7 августа 2023
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