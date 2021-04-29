Чего надо бояться, если двигатель начал работать громче обычного

Слишком громкая, по сравнению с привычным уровнем, работа мотора может объясняться, например, прогоревшим в каком-то месте выпускным трактом. Или ослабшим креплением самого двигателя к кузову. Среди прочих возможных источников дополнительных звуков, не связанных напрямую с функционированием силового агрегата, можно назвать его навесное оборудование.
Так, о своем существовании (вернее, о своих проблемах) могут громко заявлять насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера, наконец!
Гораздо опаснее (и дороже в ремонте), когда новые звуки несутся из самого блока цилиндров. Самая безобидная и легко устранимая причина более громкой работы мотора — неподходящее масло, залитое в него при очередной смене. Эксперименты владельца машины с его вязкостью или маркой могут привести к более громкой работе механизма, говорящей о том, что лубрикант недостаточно эффективно смазывает трущиеся поверхности. Убираем его, заливаем свежую жидкость проверенной марки и проблема уходит.
Неприятнее ситуация, когда вы заправили машину бензином со слишком низким октановым числом — на какой-нибудь «левой» заправке. Детонация, которая при этом будет происходить в камере сгорания, проявляется в виде громкого «шелеста», быстро «убивая» цилиндро-поршневую группу.
Свечи неподходящей для конкретного двигателя модели, либо сильное загрязнение отложениями камеры сгорания также могут приводить к подобному эффекту, — из-за детонации при калильном зажигании. Ну, а когда какая-то свеча вышла из строя, мотор не только сильнее шумит, но еще и дергается, вибрирует, «троит». Благодаря столь явным симптомам, вычислить и решить подобную проблему не сложно.
А вот когда свеча работает, но напряжение на нее из-за какого-то сбоя подается не вовремя, топливо-воздушная смесь не успевает сгореть в цилиндрах полностью и продолжает это делать уже в выпускном тракте — с соответствующими шумовыми эффектами.
За слишком громкую работу движка порой «отвечает» газораспределительный механизм. Цепь может растянуться, ремень — износиться, вызывая сбой в фазах газораспределения и более громкую работу мотора. Да и всевозможные натяжные ролики со временем изнашиваются и начинают «петь». Лечится вся это только заменой привода ГРМ.
Повышенный шум силового агрегата иной раз вызывают вышедшие из строя или некорректно работающие датчики электронной системы управления двигателем, проблемы с ней самой или с шиной, соединяющей ее с электросистемой машины. Электрические неполадки оборачиваются неправильной работой самого двигателя и, как следствие, более громкой его работой.
Таким образом, если вы поняли, что из-под капота авто стали нестись явно более громкие звуки — немедленно отправляйтесь в автосервис для их локализации и устранения причин. В противном случае, можно «попасть» на по-настоящему крупный ремонт мотора.