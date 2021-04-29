Чего надо бояться, если двигатель начал работать громче обычного

Слишком громкая, по сравнению с привычным уровнем, работа мотора может объясняться, например, прогоревшим в каком-то месте выпускным трактом. Или ослабшим креплением самого двигателя к кузову. Среди прочих возможных источников дополнительных звуков, не связанных напрямую с функционированием силового агрегата, можно назвать его навесное оборудование.

Так, о своем существовании (вернее, о своих проблемах) могут громко заявлять насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера, наконец!

Гораздо опаснее (и дороже в ремонте), когда новые звуки несутся из самого блока цилиндров. Самая безобидная и легко устранимая причина более громкой работы мотора — неподходящее масло, залитое в него при очередной смене. Эксперименты владельца машины с его вязкостью или маркой могут привести к более громкой работе механизма, говорящей о том, что лубрикант недостаточно эффективно смазывает трущиеся поверхности. Убираем его, заливаем свежую жидкость проверенной марки и проблема уходит.