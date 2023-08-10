Как с помощью лампочки восстановить заряд старого аккумулятора

Способом, про который мы расскажем, нельзя «возбудить» слишком подержанный «аккум». А вот тот, которому 3—5 лет от роду, вполне реально. Как правило, емкость у таких устройств уже сильно занижена. Происходит это по причине так называемой сульфатации пластин. Чтобы проверить их, достаточно открутить одну из пробок (на необслуживаемой батарее подобного сделать нельзя) и посветить фонариком в отверстие. Когда увидите белый налет, знайте — процесс идет полным ходом. В конечном итоге он и «прикончит» дорогую запчасть. А дабы этого не произошло, применим наш дедовский метод.
Для начала нужно измерить напряжение на клеммах. Делают это простеньким прибором под названием мультиметр. У полностью заряженной АКБ напряжение должно быть 12,7 Вольт. Все, что ниже — недозаряд.
Для воскрешения нашего подопечного понадобятся обычная бытовая лампочка с патроном, провода, два зажима, изолента и вилка (к еде отношения не имеет), которую воткнем в розетку. Теперь сооружаем электрическую цепь, чтобы подключить аккумулятор к сети 220 Вольт через лампочку. «Светило» в данном случае нужно, чтобы ограничить ток своим сопротивлением. Следите внимательно за скрутками проводов: они обязательно должны быть заизолированы, иначе можно получить сильнейший удар током. А это может привести даже к смерти.
Далее подключаем зажимы к клеммам. Учтите, что полярность при этом значения не имеет, потому что здесь будет переменное напряжение. Короткого замыкания тоже можно не бояться — лампочка за счет своего сопротивления будет ограничивать ток.
После того, как процесс пошел, надо периодически проверять температуру корпуса АКБ. Если пластик начал греться, то заряд идет. Но есть нюанс. Нельзя оставлять всю эту конструкцию без присмотра, а нагрев надо контролировать. Когда от корпуса идет жар — нужно прекратить процедуру. Сложно сказать и по времени. Одни батареи заряжаются пару часов, иным нужны сутки.
В конце отметим, что если внутри сильно изношены электроды, то этот способ не поможет. Запчасть примут только утизизационные пункты.