Как с помощью лампочки восстановить заряд старого аккумулятора

Способом, про который мы расскажем, нельзя «возбудить» слишком подержанный «аккум». А вот тот, которому 3—5 лет от роду, вполне реально. Как правило, емкость у таких устройств уже сильно занижена. Происходит это по причине так называемой сульфатации пластин. Чтобы проверить их, достаточно открутить одну из пробок (на необслуживаемой батарее подобного сделать нельзя) и посветить фонариком в отверстие. Когда увидите белый налет, знайте — процесс идет полным ходом. В конечном итоге он и «прикончит» дорогую запчасть. А дабы этого не произошло, применим наш дедовский метод.

Для начала нужно измерить напряжение на клеммах. Делают это простеньким прибором под названием мультиметр. У полностью заряженной АКБ напряжение должно быть 12,7 Вольт. Все, что ниже — недозаряд.

Для воскрешения нашего подопечного понадобятся обычная бытовая лампочка с патроном, провода, два зажима, изолента и вилка (к еде отношения не имеет), которую воткнем в розетку. Теперь сооружаем электрическую цепь, чтобы подключить аккумулятор к сети 220 Вольт через лампочку. «Светило» в данном случае нужно, чтобы ограничить ток своим сопротивлением. Следите внимательно за скрутками проводов: они обязательно должны быть заизолированы, иначе можно получить сильнейший удар током. А это может привести даже к смерти.