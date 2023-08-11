Зачем некоторые водители проверяют тормозную жидкость мультиметром

Для начала напомним, почему так происходит. Расходник стандарта DOT−4 является сильным абсорбентом. То есть, как уже было сказано выше, он поглощает влагу из окружающей среды, а также накапливает в себе небольшие частицы резины от износа манжет поршней главного тормозного цилиндра. Собирается там и прочий мусор вроде ржавчины.

В результате это повышает температуру замерзания «тормозухи». То есть при сильном морозе у машины могут появиться проблемы с замедлением. А на жаре «жижа» закипает. Результат тот же, но аварии случаются более серьезные, так как скорости летом выше.

Поэтому рекомендуется проверять состояние расходника. Делают это, как правило, раз в год на плановом техобслуживании. Если говорить о сервисе, то там применяют специальное профессиональное оборудование. Ну а водители, предпочитающие чинить своего «железного коня» сами, изобретают иные способы. Например, проводить диагностику с помощью мультиметра, которым измеряют заряд аккумуляторной батареи.