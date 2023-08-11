Зачем некоторые водители проверяют тормозную жидкость мультиметром

Для начала напомним, почему так происходит. Расходник стандарта DOT−4 является сильным абсорбентом. То есть, как уже было сказано выше, он поглощает влагу из окружающей среды, а также накапливает в себе небольшие частицы резины от износа манжет поршней главного тормозного цилиндра. Собирается там и прочий мусор вроде ржавчины.
В результате это повышает температуру замерзания «тормозухи». То есть при сильном морозе у машины могут появиться проблемы с замедлением. А на жаре «жижа» закипает. Результат тот же, но аварии случаются более серьезные, так как скорости летом выше.
Поэтому рекомендуется проверять состояние расходника. Делают это, как правило, раз в год на плановом техобслуживании. Если говорить о сервисе, то там применяют специальное профессиональное оборудование. Ну а водители, предпочитающие чинить своего «железного коня» сами, изобретают иные способы. Например, проводить диагностику с помощью мультиметра, которым измеряют заряд аккумуляторной батареи.
Для этого переключатель прибора нужно поставить в положение «20 Вольт», плюсовым щупом коснуться положительной клеммы АКБ, а минусовой окунуть в бачок с жидкостью. В результате на дисплее загорается цифра, которая ни о чем не говорит. Чтобы что-то понять, потребуются дополнительные процедуры.
Нужно проделать то же самое, но с новой жидкостью, которая находится в банке. Ну а затем надеваем очки с толстыми стеклами и строим математическую зависимость между показателями. Это и позволит приблизительно оценить концентрацию воды.
В общем, способ очень сложный, и он явно подходит не для всех. Да еще и затраты большие. Ведь нужно открыть резервуар с новой «тормозухой», а в распакованном виде расходник долго хранить нельзя — он просто испортится.
Так что намного проще купить в автомагазине специальный прибор примерно за 1000—2000 рублей. Он позволит сразу получить хоть какие-то понятные значения, не «залезая» в дебри математических вычислений.