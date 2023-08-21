Насколько 92-й бензин снижает ресурс двигателя

Уже много лет правила на авторынке диктуют, увы, не производители транспортных средств, а экологи. При поддержке властей многих стран мира они постоянно зажимают эконормы, поэтому технарям приходится каждый раз изобретать новые решения. Топливные компании тоже не стоят на месте. Они разрабатывают высокооктановые бензины, дабы получить от двигателя высокую мощность и уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. С ними новые машины и проходят сертификацию.

Однако АИ−98 или АИ−100 довольно дороги. В реальной жизни их использует далеко не каждый водитель. Понимая это, автомаркетологи пошли на хитрость. Дали команду инженерам, и они доработали программу управления двигателем так, чтобы движок хоть как-то смог «переварить» 92-ой.

Но беда в том, что законы механики и химии не обмануть. Такое топливо не выдерживает высокую степень сжатия современного мотора. В результате возникает детонация. Взрывные волны изнутри камер сгорания бьют в противоход поршням. Последние тормозятся и их «юбки» царапают стенки цилиндров. А из-за повышения температуры возникают частичные оплавления и залегания поршневых колец.