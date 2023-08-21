Насколько 92-й бензин снижает ресурс двигателя

Уже много лет правила на авторынке диктуют, увы, не производители транспортных средств, а экологи. При поддержке властей многих стран мира они постоянно зажимают эконормы, поэтому технарям приходится каждый раз изобретать новые решения. Топливные компании тоже не стоят на месте. Они разрабатывают высокооктановые бензины, дабы получить от двигателя высокую мощность и уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. С ними новые машины и проходят сертификацию.
Однако АИ−98 или АИ−100 довольно дороги. В реальной жизни их использует далеко не каждый водитель. Понимая это, автомаркетологи пошли на хитрость. Дали команду инженерам, и они доработали программу управления двигателем так, чтобы движок хоть как-то смог «переварить» 92-ой.
Но беда в том, что законы механики и химии не обмануть. Такое топливо не выдерживает высокую степень сжатия современного мотора. В результате возникает детонация. Взрывные волны изнутри камер сгорания бьют в противоход поршням. Последние тормозятся и их «юбки» царапают стенки цилиндров. А из-за повышения температуры возникают частичные оплавления и залегания поршневых колец.
Насколько же снижается ресурс силового агрегата, если заправлять его 92-ым? Это зависит от стиля вождения. Детонация появляется при сильном давлении, которое растет с оборотами коленвала. Чем выше нагрузка, тем выше риск появления проблем описанных выше.
Иногда достаточно проехать по «платке» со скоростью 140 км/ч пару сотен километров, после чего водитель замечает небольшой масложор. Едет в сервис, а там ему показывают состояние стенок цилиндров. Новый движок, еще не прошедший обкатку, «убить» можно сразу. «Стальное сердце» с пробегом выдержит больше, но где-то после 100 000 км неполадки дадут о себе знать.
Для справки — современные моторы имеют расчетный ресурс порядка 250 000 км. То есть из-за экономии автомобиль не проходит и половины положенного километража. Поэтому смотрите не на надпись на лючке бензобака, а в технические характеристики вашего автомобиля. Если степень сжатия мотора 10,5, заливайте только 95-ый. Если 11 или выше — АИ−98.
Что же делать, если на АЗС есть только 92-ой? Возьмите 10 литров и не раскручивайте движок больше 2000 об/мин. Тогда риск детонации сводится к минимуму и тяжелых последствий можно избежать.