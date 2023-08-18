Как с помощью автомобильного насоса провести сложную диагностику мотора

Фото: Drive2.ru (Enjoy-Capoeira)
Простой компрессор, имеющийся в багажнике каждой машины, подойдет не только для накачки шин — он пригодится и при ремонте автомобиля. Точнее, во время диагностики. А о том, как именно можно использовать автомобильный насос, экономя при этом кровно нажитые, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Когда из расширительного бачка медленно уходит антифриз, автолюбитель начинает заметно нервничать. Конечно же, это может быть связано с банальным выкипанием «жижи» или ее утечкой через патрубки. Но порой причина куда серьезнее — прогар прокладки головки блока цилиндров. Чтобы это определить, не разбирая движок, механики и придумали хитрый способ диагностики.

Для начала прогреваем мотор до рабочей температуры. Отключаем высоковольтные провода и выкручиваем одну из свечей зажигания. Затем устанавливаем поршень в положение верхней мертвой точки (нужно для того, чтобы клапаны закрылись) — это возможно сделать, вращая переднее колесо, предварительно включив пятую передачу. Разумеется, все работы делаем на поддомкраченом автомобиле. После — опускаем кузов, чтобы зафиксировать «железного коня».

фото: rem-kar

Далее берем насос или компрессор. Надеваем на наконечник какую-нибудь резиновую втулку или колесный вентиль от бескамерных шин, прижимаем его к свечному отверстию. Дуем! Если при этом в расширительном бачке появились пузырьки воздуха или жидкость «забурбулировала», значит, прокладка прогорела, и ее нужно срочно менять.

А чтобы понять масштаб уже причиненного ущерба, выкручиваем все свечи зажигания и оцениваем состояние цилиндров с помощью так называемого бытового видеоскопа. Он продается в большинстве интернет-магазинов и работает со смартфоном. Получается вроде камеры, с помощью которой видно внутреннее состояние стенок цилиндров. В одном из них уже есть влага? Точно дело в прокладке.

Обратите внимание и на состояние масла. Смешиваясь с антифризом, оно светлеет, а на крышке маслозаливной горловины и щупе появляется эмульсия. Мотор в таком состоянии не сможет работать долго, так что нужно срочно ремонитровать автомобиль.

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18 августа 2023
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