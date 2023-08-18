Как с помощью автомобильного насоса провести сложную диагностику мотора

Когда из расширительного бачка медленно уходит антифриз, автолюбитель начинает заметно нервничать. Конечно же, это может быть связано с банальным выкипанием «жижи» или ее утечкой через патрубки. Но порой причина куда серьезнее — прогар прокладки головки блока цилиндров. Чтобы это определить, не разбирая движок, механики и придумали хитрый способ диагностики.
Для начала прогреваем мотор до рабочей температуры. Отключаем высоковольтные провода и выкручиваем одну из свечей зажигания. Затем устанавливаем поршень в положение верхней мертвой точки (нужно для того, чтобы клапаны закрылись) — это возможно сделать, вращая переднее колесо, предварительно включив пятую передачу. Разумеется, все работы делаем на поддомкраченом автомобиле. После — опускаем кузов, чтобы зафиксировать «железного коня».
Далее берем насос или компрессор. Надеваем на наконечник какую-нибудь резиновую втулку или колесный вентиль от бескамерных шин, прижимаем его к свечному отверстию. Дуем! Если при этом в расширительном бачке появились пузырьки воздуха или жидкость «забурбулировала», значит, прокладка прогорела, и ее нужно срочно менять.
А чтобы понять масштаб уже причиненного ущерба, выкручиваем все свечи зажигания и оцениваем состояние цилиндров с помощью так называемого бытового видеоскопа. Он продается в большинстве интернет-магазинов и работает со смартфоном. Получается вроде камеры, с помощью которой видно внутреннее состояние стенок цилиндров. В одном из них уже есть влага? Точно дело в прокладке.
Обратите внимание и на состояние масла. Смешиваясь с антифризом, оно светлеет, а на крышке маслозаливной горловины и щупе появляется эмульсия. Мотор в таком состоянии не сможет работать долго, так что нужно срочно ремонитровать автомобиль.