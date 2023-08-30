Как простой хомут может «убить» турбину при ремонте автомобиля

Процесс замены фильтров, моторного масла и колодок у большинства автомобилей довольно прост, поэтому рулевые экономят на сервисе и все делают сами. Однако иногда после обновления воздушного фильтра случается так, что машина с турбированным мотором просто отказывается ехать. Это может произойти прямо на полном ходу на трассе. Двигатель едва набирает обороты, еле крутит — в общем, понятно, что «приехали». По ощущениям «железного коня» будто впрягли в тяжелую повозку, еще и Check Engine зажигается.

Как правило, столкнувшиеся с такой неприятностью думают о нескольких причинах. Например, что в перебоях виновата АЗС, где «забодяжили» топливо (бензин или «дизель»), или некачественный «воздушник», который только что поменяли. И как бы то ни было, нужно точно отправляться на СТО.

Но после посещения сервиса лучше не становится. При диагностике появляется гирлянда ошибок по целому ряду датчиков и даже по форсункам. Тут и датчик наддува «сходит с ума», и детонации. Иные мастера, если машина подержанная, винят старую проводку. Мол, из-за окислов контакты пропадают.