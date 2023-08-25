Почему стоит перенять привычку советских водителей ставить резину в бензобак

Сходить сейчас в автосалон за автомобилем — это семизначная цифра в нерушимой российской валюте. Даже LADA Granta вместе с «Нивой» — к миллиону, а вместе с дооснащением, страховками, покрышками и жадностью дилеров — за «единицу». Вера в покупку достойного экземпляра на вторичном рынке рушится от общения с перекупщиками: прайс на приличный автомобиль, который без крупных вложений послужит год-два, только начинается с отметки в полтора миллиона рублей.
Хотите что-то приличное? Готовьте два «ляма» и прикидывайте, где «за недорого» дотянут болты с гайками, перетряхнут подвеску и малой кровью подшаманят узлы и агрегаты. К чему, собственно, речь: лучший и самый верный способ сегодня оставаться за рулем — это привести в порядок, а потом внимательно и вдумчиво обслуживать свой автомобиль. Тот, который уже есть.
Первым делом неплохо было бы отмыть сгустки грязи под капотом, заглянуть под днище, осмотреться да прислушаться. Хороший стук, как говорится, себя проявит. Однако самое дорогое и ценное, что есть у любой машины — это не двигатель и коробка, а кузов. Именно в его недрах, как правило, кроется больше всего сложностей и проблем. Простой пример — лючок бензобака. Когда в последний раз его осматривали? В смысле — внимательно осматривали.
Бензин, каким бы дорогим и высокооктановым он ни был, по совместительству является еще и растворителем. Слабым, но все же. На каждой заправке «ловкие» умельцы умудряются не только обдать крыло, но и залить всю площадку заливной горловины горючим, что довольно быстро приводит к печальным последствиям. Даже самостоятельная заправка порой не в состоянии уберечь от «последней капли», которую, конечно же, протереть нечем. Топливо растворяет краску, появляются «жуки» и прочая ржавь. Так было, есть и будет — ничего не попишешь.
Однако в далекие времена, когда покупка машина была великим событием на всю жизнь, а каждая приобретенная запчасть — праздником, советские водители научились довольно ловко бороть с вышеописанной проблемой. Не секрет же, что превентивный ремонт — самый простой и дешевый. Не дожидаясь первых капель бензина, советский шофер устанавливал на горловину отрез мягкой, но толстой резины, который прикрывал и площадку горловины, и саму горловину, и крыло от пролитого топлива. Далее резинка просто «заправлялась» в полость топливной горловины и прикрывалась крышкой. По мере износа — заменялась на аналогичную, путем натурального обмена или служебной возможности заполученную. Без применения денежных средств в каком-либо виде. Бесплатно, сердито, действенно. Как мы любим.
За последние несколько десятилетий навык содержания автомобиля утих и растерялся, привычка «доезжать и скидывать» поразила многих отечественных водителей, а дешевые кредиты приучили к транспортному средству «не по средствам», извините уж за тавтологию. Пора переучиваться — дорогу осилит только идущий.