Почему стоит перенять привычку советских водителей ставить резину в бензобак

Сходить сейчас в автосалон за автомобилем — это семизначная цифра в нерушимой российской валюте. Даже LADA Granta вместе с «Нивой» — к миллиону, а вместе с дооснащением, страховками, покрышками и жадностью дилеров — за «единицу». Вера в покупку достойного экземпляра на вторичном рынке рушится от общения с перекупщиками: прайс на приличный автомобиль, который без крупных вложений послужит год-два, только начинается с отметки в полтора миллиона рублей.

Хотите что-то приличное? Готовьте два «ляма» и прикидывайте, где «за недорого» дотянут болты с гайками, перетряхнут подвеску и малой кровью подшаманят узлы и агрегаты. К чему, собственно, речь: лучший и самый верный способ сегодня оставаться за рулем — это привести в порядок, а потом внимательно и вдумчиво обслуживать свой автомобиль. Тот, который уже есть.

Первым делом неплохо было бы отмыть сгустки грязи под капотом, заглянуть под днище, осмотреться да прислушаться. Хороший стук, как говорится, себя проявит. Однако самое дорогое и ценное, что есть у любой машины — это не двигатель и коробка, а кузов. Именно в его недрах, как правило, кроется больше всего сложностей и проблем. Простой пример — лючок бензобака. Когда в последний раз его осматривали? В смысле — внимательно осматривали.