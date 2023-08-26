Разрушительная жадность: ТОП−5 неисправностей авто, вызванных некачественным бензином

По 60 рублей за 95-й бензин мы еще не платили, но скоро будем. А в некоторых случаях — уже начинаем. Естественно, с такими ценами ездить уже не хочется, но надо. И тут, как манна небесная, как луч солнца из-за туч, возникает предложение «залиться» по 45 рублей на неказистой с виду, но давно обитающей на сельской тропке АЗС. Надо брать? Вопрос о качестве, как, впрочем, и о количестве в таких местах задавать бессмысленно, потому что чудес не бывает. Но так ведь хочется верить…

В результате в баке автомобиля оказывается бурда из «хвостов» — остатков производства горючего на НПЗ — непонятных присадок, грязи и прочего шлака, который летит прямиком в топливную систему. Первым начинает «вкушать» последствия экономии бензонасос: фильтрующая сетка быстро забивается, топливная помпа, создавая нужное давление, работает на пределе своих возможностей и буквально за пару месяцев такой эксплуатации может «приехать». А то и быстрее, если ранее узел уже был изношен.

Следующая остановка — форсунки. Им для полного конструктивного выхода из строя хватит и пары-тройки таких заправок. Понятное дело, что ни о каком корректном распылении речи уже не идет, но со временем агрегат с достаточно тонкой и точной настройкой начинает просто разваливаться, отправляя собственника прямиком в магазин. Цена — смотрите сами, но лучше бы заправились на самой дорогой заправке. Дешевле бы вышло.