Китайцы назвали самые «нержавеющие» модели своих машин

«Китайцы» с нами надолго. Что со временем неизбежно сделает более чем насущным вопрос коррозионной стойкости продукции автопрома КНР в российских условиях. Еще в достаточном количестве бегают сейчас по отечественным просторам разнообразные внедорожники Great Wall, седанчики Chery Amulet и кроссоверы Tiggo ранних выпусков в компании с разнокалиберными Lifan.

Глаз зачастую выделяет их из потока машин по характерным ржавым разводам на кузове. А ведь в свое время, на момент покупки в автосалоне, они блестели на солнце краской точно также, как и современные «китайцы». Что будет с иномарками из Поднебесной после двух, трех или пяти лет эксплуатации на российских дорогах. Их производители дают многолетние гарантии от коррозии. От сквозной коррозии. А как быстро появятся на кузовах рыжие разводы? Хороший вопрос, не правда ли?

На данный момент основная масса «китайцев» в России слишком молода, чтобы можно было делать более-менее объективные выводы об истинной стойкости их железа к ржавчине. Но можно прибегнуть к некоторому читерству и «полазить» по китайскому сегменту интернета, изучив мнения самих китайцев о своих авто. Оказывается, они тоже хейтят свои машины за ржавчину. Но не огульно! Известно, что в Поднебесной есть как собственные марки и бренды легковушек, так и выпускаемые на совместных предприятиях с европейскими, японскими и американскими компаниями.