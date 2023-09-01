Китайцы назвали самые «нержавеющие» модели своих машин

«Китайцы» с нами надолго. Что со временем неизбежно сделает более чем насущным вопрос коррозионной стойкости продукции автопрома КНР в российских условиях. Еще в достаточном количестве бегают сейчас по отечественным просторам разнообразные внедорожники Great Wall, седанчики Chery Amulet и кроссоверы Tiggo ранних выпусков в компании с разнокалиберными Lifan.
Глаз зачастую выделяет их из потока машин по характерным ржавым разводам на кузове. А ведь в свое время, на момент покупки в автосалоне, они блестели на солнце краской точно также, как и современные «китайцы». Что будет с иномарками из Поднебесной после двух, трех или пяти лет эксплуатации на российских дорогах. Их производители дают многолетние гарантии от коррозии. От сквозной коррозии. А как быстро появятся на кузовах рыжие разводы? Хороший вопрос, не правда ли?
На данный момент основная масса «китайцев» в России слишком молода, чтобы можно было делать более-менее объективные выводы об истинной стойкости их железа к ржавчине. Но можно прибегнуть к некоторому читерству и «полазить» по китайскому сегменту интернета, изучив мнения самих китайцев о своих авто. Оказывается, они тоже хейтят свои машины за ржавчину. Но не огульно! Известно, что в Поднебесной есть как собственные марки и бренды легковушек, так и выпускаемые на совместных предприятиях с европейскими, японскими и американскими компаниями.
Так вот, среди китайских автовладельцев распространено устойчивое мнение, что автомобили, изготовленные СП, практически не ржавеют. А продукция «родных» китайских производителей, по мнению пользователей, покрывается рыжими пятнам катастрофически быстро. Тут следует оговориться, что речь чаще всего идет не о совсем новых авто, а о ТС возрастом старше трех лет. Но, тем не менее, на заметку взять эту информацию следует. Поскольку она говорит об уровне технологий, используемых тем или иным брендом.
На российском рынке, как известно, присутствует продукция преимущественно тех китайских компаний, которые как раз в наименьшей степени связаны «узами» совместных предприятий с международным автобизнесом. За исключением, пожалуй, таких как Geely или FAW. Делаем выводы, как говорится… Хотя, надо отметить, что продукцию Geely сами китайские автовладельцы тоже отнюдь не считают образцом коррозионной стойкости.
Как бы то ни было, но время, которое проведут современные модели китайского автопрома на российских дорогах, в конце концов расставит все по своим ржавым местам. Ну а пока мы бы посоветовали всем российским владельцам китайской техники для профилактики, на всякий случай, обрабатывать свои авто антикоррозийными составами. Причем не только днище, но и в обязательном порядке внутренние полости. Чтобы не было потом «мучительно больно»…