Как определить некачественный бензин вне лаборатории

Откуда берется контрафакт? Чаще всего мошенники подделывают «девяносто пятый» путем добавления к дешевой топливной основе из Казахстана бросовых химических добавок из Китая. Для повышения октанового числа применяют ароматические углеводороды, ферроцен, N-метиланилин (ММА) или метилтритбутиловый эфир (МТБЭ), а также нафталин и ацетон без соблюдения концентраций, нормативов, пропорций и технологий. В итоге, далеко не всегда удается вывести октановое число на уровень АИ−95. Контрафакт в лучшем случае дотягивает до АИ−91. Поэтому использовать такое топливо в современных автомобилях опасно.

Как определяют октановое число?

Достоверно определить октановое число можно только в лаборатории на специальном одноцилиндровом стенде, фиксирующим момент наступления детонаций. Никаких портативных приборов для работы в полях не существует. Однако есть три правила, которыми пользуются профессиональные химики. С их помощью можно, как минимум, заподозрить «паленое» горючее и отказаться от заправки.

Оценить запах

Разные химические добавки имеют свой запах и цвет, а значит качественное топливо и контрафакт пахнут не одинаково. Для оценки запаха нужен эталон, которым не помешает запастись заранее. Возьмите пробу качественного бензина с проверенной заправки, налейте в мелкую стеклянную баночку и возите с собой в крепкой таре. В процессе эксперимента плесните исследуемый бензин из канистры в металлическую миску и, помахивая ладонью, направьте пары к носу. Только не увлекайтесь, чтобы не получить отравление. Любое отклонение от эталона считается подозрительным.