Как определить некачественный бензин вне лаборатории

Откуда берется контрафакт? Чаще всего мошенники подделывают «девяносто пятый» путем добавления к дешевой топливной основе из Казахстана бросовых химических добавок из Китая. Для повышения октанового числа применяют ароматические углеводороды, ферроцен, N-метиланилин (ММА) или метилтритбутиловый эфир (МТБЭ), а также нафталин и ацетон без соблюдения концентраций, нормативов, пропорций и технологий. В итоге, далеко не всегда удается вывести октановое число на уровень АИ−95. Контрафакт в лучшем случае дотягивает до АИ−91. Поэтому использовать такое топливо в современных автомобилях опасно.
Как определяют октановое число?
Достоверно определить октановое число можно только в лаборатории на специальном одноцилиндровом стенде, фиксирующим момент наступления детонаций. Никаких портативных приборов для работы в полях не существует. Однако есть три правила, которыми пользуются профессиональные химики. С их помощью можно, как минимум, заподозрить «паленое» горючее и отказаться от заправки.
Оценить запах
Разные химические добавки имеют свой запах и цвет, а значит качественное топливо и контрафакт пахнут не одинаково. Для оценки запаха нужен эталон, которым не помешает запастись заранее. Возьмите пробу качественного бензина с проверенной заправки, налейте в мелкую стеклянную баночку и возите с собой в крепкой таре. В процессе эксперимента плесните исследуемый бензин из канистры в металлическую миску и, помахивая ладонью, направьте пары к носу. Только не увлекайтесь, чтобы не получить отравление. Любое отклонение от эталона считается подозрительным.
Оценить цвет
Цвет топлива тоже имеет значение. В конце 80-х в СССР бензины подкрашивали. К примеру, этилированный бензин делали розового оттенка из-за вредного для здоровья тетраэтилсвинца, а сейчас качественный бензин получается бледно-желтым. При добавлении сторонних присадок окрас меняется. Контрафактное горючее темнее. Опасный анилин придает ему коричневатый цвет, а ароматические углеводороды — густой желтый. Для исследования нужно налить немного бензина в стеклянную прозрачную бутылку и сравнить с эталоном. Если цвет отличается, то стоит задуматься.
Мотор, как исследовательский стенд
В третьем случае сама машина превращается в исследовательский стенд. Если после заправки изменился звук работы мотора, то жди беды. Особенно опасно, когда двигатель звенит под нагрузкой, а автомобиль теряет динамику. Жмешь на педаль, а машина будто утыкается носом в невидимое препятствие, трясется и звонко стрекочет.
Бывалые водители говорят, что так «стучат пальцы». Однако это еще более опасное явление — детонация. Суть его в том, что низкооктановое топливо при сжатии в двигателе взрывается еще до того момента, как поршень достигнет верхней «мертвой точки». Вспышка препятствует движению поршня, из-за чего мотор сам себя тормозит.
Причем эпицентр взрыва может находиться где угодно, к примеру, на раскаленной поверхности цилиндра. А это значит, что взрывная волна бьет в поршень наискосок, заставляя его вибрировать и стучать юбками о стенки. Нештатные взрывы вызывают рост температуры, а там недалеко и до задиров, и до оплавления поршней.
В общем, если после заправки автомобиль «перестал хорошо ехать», то сомнений быть не может — в баке левак. На низких оборотах детонации обычно пропадают и так можно доползти до нормальной заправки. Когда же мотор детонирует и на холостых, то топливо совсем дрянь. Лучше слить эту жижу, а затем отправиться на попутке за канистрой хорошего бензина.