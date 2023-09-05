Что предпочесть, если двигатель износился: капиталку или новый китайский мотор

Российский автопарк стремительно стареет, приближаясь к среднему возрасту в 15 лет, а приобретение машины в бюджетном сегменте до миллиона рублей — самом массовом и распространенном — автоматически приводит лишь к двум вариантам: «вторичка» или LADA. Причем Granta, которая удовлетворит далеко не каждого автомобилиста. В итоге соотечественники выбирает рынок подержанных автомобилей (в этом году на «вторичке» ожидается около 7 млн. сделок), на котором тоже «маслом не намазано». ТС в большинстве своем продаются сильно изношенные, с большими пробегами и вереницей хозяев в истории. Читай, предстоят большие вложения после покупки.
Самое сложное и дорогое, но чрезвычайно вероятное — переборка двигателя. Большой пробег, некачественные расходные материалы, да и просто пренебрежительное отношение и некачественное обслуживание свое дело сделали: силовому агрегату хана. Надо вскрывать и перебирать.
Заходим на сайт по подбору запчастей и обнаруживаем там самую настоящую «хиросиму»: цена только необходимых запчастей на тривиального и массового «японца», типа редакционного старичка Mitsubishi Lancer, составляет около 120 000 рублей. Добавим сюда масла, фильтры и прочие расходники, не забудем про работу мастера, а так же фрезеровку, проточку и прочие сопутствующие услуги и выйдем на две могучие сотки: 200 000 ₽ Однако!
В тоже время из Китая массово завозят новые моторы, сделанные, как правило, по лицензии, которые визуально ничем особо не отличаются от оригинала, встают без доработок, обладают полным набором документов, необходимых для легализации «замены сердца», но при этом стоят около ста тысяч рублей.
Цена «свапа» (замены двигателя) и стандартного набора для ТО — еще 30 000 рублей. Итого имеем 130 000 «деревянных» за новый агрегат, уже установленный в автомобиль, и 200 000 за перебранный старый, который неизвестно как себя поведет. Может, проездит сто лет, а может — завтра заклинит! Казалось бы, выбор однозначен, как не крути, однако в сообществах мнения разделились. И большинство-то — за переборку!
Оказалось, что новые китайские моторы ходят буквально пару лет, а перебирать их бессмысленно — сделаны из фольги. Много жалоб на перегревы, чувствительность к моторному маслу и непереносимость к тяжелым условиям эксплуатации. А наши вечные пробки — это они, тяжелые условия. Очень быстро, за 50 000 — 60 000 км такие двигатели начинают «радовать» своего владельца посторонними шумами, запчасти по vin-коду больше не бьются, а при продаже такая замена приводит только к вынужденному снижению цены. Так что не все то золото, что блестит, а экономия в моменте не должна приводить к потерям в будущем.