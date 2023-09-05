Что предпочесть, если двигатель износился: капиталку или новый китайский мотор

Российский автопарк стремительно стареет, приближаясь к среднему возрасту в 15 лет, а приобретение машины в бюджетном сегменте до миллиона рублей — самом массовом и распространенном — автоматически приводит лишь к двум вариантам: «вторичка» или LADA. Причем Granta, которая удовлетворит далеко не каждого автомобилиста. В итоге соотечественники выбирает рынок подержанных автомобилей (в этом году на «вторичке» ожидается около 7 млн. сделок), на котором тоже «маслом не намазано». ТС в большинстве своем продаются сильно изношенные, с большими пробегами и вереницей хозяев в истории. Читай, предстоят большие вложения после покупки.

Самое сложное и дорогое, но чрезвычайно вероятное — переборка двигателя. Большой пробег, некачественные расходные материалы, да и просто пренебрежительное отношение и некачественное обслуживание свое дело сделали: силовому агрегату хана. Надо вскрывать и перебирать.

Заходим на сайт по подбору запчастей и обнаруживаем там самую настоящую «хиросиму»: цена только необходимых запчастей на тривиального и массового «японца», типа редакционного старичка Mitsubishi Lancer, составляет около 120 000 рублей. Добавим сюда масла, фильтры и прочие расходники, не забудем про работу мастера, а так же фрезеровку, проточку и прочие сопутствующие услуги и выйдем на две могучие сотки: 200 000 ₽ Однако!