Какой «китаец» лучше: с «роботом» или с «вариатором»?

На большинстве наиболее массовых в России моделей китайских легковушек устанавливают либо роботизированные, либо вариаторные коробки передач. Именно с ними приходится чаще всего иметь дело типичному российскому покупателю «китайца». Глобально о надежности «поднебесных» КП обоих типов пока объективно судить сложно: ремонтниками еще не наработана адекватная статистика их поломок. Но при прочих равных условиях «вариатор» представляется более предпочтительным выбором, когда мы планируем максимально долго эксплуатировать трансмиссию без серьезных ремонтов.

Главное — чаще, чем рекомендовано в «мануале», менять в узле рабочую жидкость и избегать резких ускорений на асфальте, а еще буксований на льду и в грязи. Так же ни в коем случае не стоит использовать свое авто для буксирования чего бы то ни было. В подобном режиме вариатор спокойно проживет как минимум 200 000 км. Но при этом придется смирится с тем, что машина, оснащенная вариатором, «ест» больше топлива, а на работу трансмиссии этого типа тратится изрядная доля энергии, вырабатываемой двигателем.

Китайцы поставляют нам легковушки с роботизированными КП исключительно двухдискового типа. «Робот» — самая экономичная разновидность трансмиссии машины, оснащенной двумя педалями. Но за это приходится платить, например, неистребимыми толчками при переключении передач.