Какой «китаец» лучше: с «роботом» или с «вариатором»?

фото globallookpress.com
Продвинутый автомобилист перед тем, как остановить свой выбор на той или иной модели легковушки, сравнивает не только дизайн, комплектацию и мощность моторов приглянувшихся авто. Он обязательно обратит внимание еще и на типы их автоматических трансмиссий.
Максим Строкер

На большинстве наиболее массовых в России моделей китайских легковушек устанавливают либо роботизированные, либо вариаторные коробки передач. Именно с ними приходится чаще всего иметь дело типичному российскому покупателю «китайца». Глобально о надежности «поднебесных» КП обоих типов пока объективно судить сложно: ремонтниками еще не наработана адекватная статистика их поломок. Но при прочих равных условиях «вариатор» представляется более предпочтительным выбором, когда мы планируем максимально долго эксплуатировать трансмиссию без серьезных ремонтов.

Главное — чаще, чем рекомендовано в «мануале», менять в узле рабочую жидкость и избегать резких ускорений на асфальте, а еще буксований на льду и в грязи. Так же ни в коем случае не стоит использовать свое авто для буксирования чего бы то ни было. В подобном режиме вариатор спокойно проживет как минимум 200 000 км. Но при этом придется смирится с тем, что машина, оснащенная вариатором, «ест» больше топлива, а на работу трансмиссии этого типа тратится изрядная доля энергии, вырабатываемой двигателем.

Китайцы поставляют нам легковушки с роботизированными КП исключительно двухдискового типа. «Робот» — самая экономичная разновидность трансмиссии машины, оснащенной двумя педалями. Но за это приходится платить, например, неистребимыми толчками при переключении передач.

фото globallookpress.com

А еще «задумчивостью» большинства китайских «роботов». В этом смысле им до немецких аналогов очень далеко, что бы там ни твердили по этому поводу их пиарщики. Особенно явно проявляются эти особенности при движении в заторе. Наличие у «робота» сцеплений и их приводов делает почти неизбежным серьезный и дорогостоящий ремонт такой КП примерно на 100 000 км пробега. По крайней мере, у «немцев» дела обстоят именно так. Вряд ли их китайские аналоги могут похвастаться большим ресурсом. Скорей можно предположить, что он у азиатских агрегатов пониже будет.

Хорошо, если выход из строя китайского «робота» придется на гарантийный период. Это избавит автовладельца хотя бы от крупных материальных потерь. А внушительные задержки с поставками запчастей из КНР и вызванные этим обстоятельством длительные сроки ремонта можно как-то пережить. Выводы из вышесказанного просты. Если покупаешь китайский автомобиль новым и планируешь избавится от него до истечения гарантийного срока, можно брать машину с любым типом коробки — помня о прожорливости и не лучшей динамике CVT. А также о хорошей экономичности и большем реальном «поголовье лошадок» под педалью газа при наличии в оснащении машины «робота».

Ну а когда мы планируем ездить на ТС, не рассчитывая на фирменную гарантию, то предпочтительнее все-таки остановить свой выбор на «вариаторе». При грамотной эксплуатации он не доставит хозяину проблем на протяжении длительного времени.

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29 июня 2023
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