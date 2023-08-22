Почему после замены крышки расширительного бачка начинаются проблемы с системой охлаждения

На других автомобиля имеются такие же проблемы. Часто они возникают по незнанию владельца. Скажем, человек поменял крышку на ту, что красивее. Результат — антифриз закипел, мотор перегрелся, либо вообще дело дошло до прогара прокладки головки блока цилиндров.

Причина в том, что эту самую крышку нужно подбирать не по цвету или форме, а по рабочему давлению в системе автомобиля. Тут — интернет-форумы в помощь. Там есть масса информации и все технические данные.

Конечно же, надо покупать непременно качественное изделие, а вот с этим проблема. Запчастей много, а хороших — кот наплакал. На авторынке можно приобрести новую деталь, которая вообще не будет держать давление и плохо закручиваться, либо пластик деформируется после первого нагрева. В обоих случаях возникает риск перегрева.

Иные пробки и вовсе не подходят по резьбе. Так что лучше выбирать не дешевый китайский no name, а оригинал. Пусть он и стоит откровенно дорого. Перегрев мотора в любом случае обойдется в куда большие деньги.