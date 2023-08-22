Почему после замены крышки расширительного бачка начинаются проблемы с системой охлаждения

Фото: Drive2.ru (ALeXXkRoS)
Многим автолюбителям знакома ситуация, когда после замены такой мелочи как пробка расширительного бачка, у автомобиля случаются неполадки. Доходит даже до того, что резиновые патрубки просто лопаются, приводя к протечкам антифриза. О причинах неприятностей рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Беда хорошо знакома, скажем, владельцам UAZ Patriot. Кажется, что на конвейере изо всех сил стараются, чтобы счастливый обладатель внедорожника помучался. Дело в том, что крышка — не просто пластиковая деталь. У нее есть два клапана — предохранительный и вакуумный. У «Патриота» получается ситуация, когда номинальное давление, при котором открывается предохранительный клапан, не соответствует расчетному. В итоге воздух из системы не уходит и давление медленно, но верно поднимается.

От этого покрываются трещинами резиновые патрубки, либо их просто рвет, да и пластиковый бачок трещит по швам. Водители поступают кардинально, меняя резервуар на иномарочный. Либо вставляют в горловину трубку из мягкого металла. Она работает как разделитель-успокоитель, защищая неплотно сидящую крышку от брызг охлаждающей жидкости, которые постоянно возникают внутри емкости.

Фото: www.allstate.com

На других автомобиля имеются такие же проблемы. Часто они возникают по незнанию владельца. Скажем, человек поменял крышку на ту, что красивее. Результат — антифриз закипел, мотор перегрелся, либо вообще дело дошло до прогара прокладки головки блока цилиндров.

Причина в том, что эту самую крышку нужно подбирать не по цвету или форме, а по рабочему давлению в системе автомобиля. Тут — интернет-форумы в помощь. Там есть масса информации и все технические данные.

Конечно же, надо покупать непременно качественное изделие, а вот с этим проблема. Запчастей много, а хороших — кот наплакал. На авторынке можно приобрести новую деталь, которая вообще не будет держать давление и плохо закручиваться, либо пластик деформируется после первого нагрева. В обоих случаях возникает риск перегрева.

Иные пробки и вовсе не подходят по резьбе. Так что лучше выбирать не дешевый китайский no name, а оригинал. Пусть он и стоит откровенно дорого. Перегрев мотора в любом случае обойдется в куда большие деньги.

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22 августа 2023
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