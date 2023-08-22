Почему после замены крышки расширительного бачка начинаются проблемы с системой охлаждения

Беда хорошо знакома, скажем, владельцам UAZ Patriot. Кажется, что на конвейере изо всех сил стараются, чтобы счастливый обладатель внедорожника помучался. Дело в том, что крышка — не просто пластиковая деталь. У нее есть два клапана — предохранительный и вакуумный. У «Патриота» получается ситуация, когда номинальное давление, при котором открывается предохранительный клапан, не соответствует расчетному. В итоге воздух из системы не уходит и давление медленно, но верно поднимается.
От этого покрываются трещинами резиновые патрубки, либо их просто рвет, да и пластиковый бачок трещит по швам. Водители поступают кардинально, меняя резервуар на иномарочный. Либо вставляют в горловину трубку из мягкого металла. Она работает как разделитель-успокоитель, защищая неплотно сидящую крышку от брызг охлаждающей жидкости, которые постоянно возникают внутри емкости.
На других автомобиля имеются такие же проблемы. Часто они возникают по незнанию владельца. Скажем, человек поменял крышку на ту, что красивее. Результат — антифриз закипел, мотор перегрелся, либо вообще дело дошло до прогара прокладки головки блока цилиндров.
Причина в том, что эту самую крышку нужно подбирать не по цвету или форме, а по рабочему давлению в системе автомобиля. Тут — интернет-форумы в помощь. Там есть масса информации и все технические данные.
Конечно же, надо покупать непременно качественное изделие, а вот с этим проблема. Запчастей много, а хороших — кот наплакал. На авторынке можно приобрести новую деталь, которая вообще не будет держать давление и плохо закручиваться, либо пластик деформируется после первого нагрева. В обоих случаях возникает риск перегрева.
Иные пробки и вовсе не подходят по резьбе. Так что лучше выбирать не дешевый китайский no name, а оригинал. Пусть он и стоит откровенно дорого. Перегрев мотора в любом случае обойдется в куда большие деньги.