Смертельный приговор: почему белый нагар на свечах зажигания опаснее черного

В былые времена свеча зажигания была чуть ли не единственным информатором, сообщающим автовладельцу о состояния двигателя. Выкрутил, посмотрел, самостоятельно сделал выводы. Теперь же все иначе: приехал на СТО, отдал кровно заработанные, подождал, поехал обратно. На первый взгляд, стало гораздо проще. Но вместе с тем — и рискованнее. Ведь нарваться на нечестного механика, учитывая огромное количество сервисов — раз плюнуть.

Так что, дабы уберечь кошелек от лишних трат, имеет смысл самому освоить некоторые несложные вещи, вернувшись к основам — тем же свечам зажигания. О черном нагаре, допустим, вы знаете. А о белом? Он гораздо опаснее как минимум потому, что сигнализирует обычно о куда более серьезных «болезнях». Разберемся, каких именно.

Первая и самая безобидная — проблема непосредственно с зажиганием: искра возникает слишком рано или слишком поздно. Но в современных машинах такое встречается редко, ведь момент воспламенения строго отслеживается системой по датчикам. И если что-то пойдет не так, то компьютер непременно водителя оповестит — ошибкой на «приборке».