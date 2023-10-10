Смертельный приговор: почему белый нагар на свечах зажигания опаснее черного

Фото: mechanicbase.com
Едва ли найдется автолюбитель, не знающий о том, что черный нагар на свечах зажигания — очень нехороший «симптом», требующий диагностики и срочного «лечения». Но часто ли вы слышите в гаражах разговоры о белом нагаре? А ведь он не менее опасен, чем черный. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кирилл Новиков

В былые времена свеча зажигания была чуть ли не единственным информатором, сообщающим автовладельцу о состояния двигателя. Выкрутил, посмотрел, самостоятельно сделал выводы. Теперь же все иначе: приехал на СТО, отдал кровно заработанные, подождал, поехал обратно. На первый взгляд, стало гораздо проще. Но вместе с тем — и рискованнее. Ведь нарваться на нечестного механика, учитывая огромное количество сервисов — раз плюнуть.

Так что, дабы уберечь кошелек от лишних трат, имеет смысл самому освоить некоторые несложные вещи, вернувшись к основам — тем же свечам зажигания. О черном нагаре, допустим, вы знаете. А о белом? Он гораздо опаснее как минимум потому, что сигнализирует обычно о куда более серьезных «болезнях». Разберемся, каких именно.

Первая и самая безобидная — проблема непосредственно с зажиганием: искра возникает слишком рано или слишком поздно. Но в современных машинах такое встречается редко, ведь момент воспламенения строго отслеживается системой по датчикам. И если что-то пойдет не так, то компьютер непременно водителя оповестит — ошибкой на «приборке».

Фото: mechanicbase.com

Вторая возможная причина связана с нарушением температурного режима, в котором трудится двигатель: перегревы, работа в верхних пределах. Это чревато задирами в цилиндрах, прогоранием прокладки, клапанов и даже поршней. А как итог — «капиталкой». Проверьте уровень антифриза и внимательнее следите за стрелкой «термометра».

Третий вариант — проблема с компрессией, нарушением процесса сгорания смеси. В этом случае, помимо белого нагара на свечах, можно обнаружить падение мощности мотора и подтраивание. Если затянуть с ремонтом, неровная работа движка спровоцирует некорректную нагрузку на его детали. И снова здравствуй, капитальный ремонт.

Если подытожить, то может показаться, что любая из этих причин — «попадалово» на большие деньги. Но не стоит отчаиваться раньше времени. Главное — не откладывать решение проблемы в долгий ящик. Как только заметите белый налет на свечах, сразу же отправляйте авто на диагностику. И помните, что своевременное обслуживание — залог завтрашнего дня за рулем своей машины.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
10 октября 2023
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