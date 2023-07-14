Почему опытные автомеханики никогда не выбрасывают старые свечи зажигания

Бардак на рабочем месте механика говорит о двух вещах: во-первых, там явно работают, а не делают вид, а во-вторых, работы этой немало. Владельцы СТО уже поняли, что клиент внимательно смотрит на подъемник и его окружение, редко удается выгнать собственников автомобилей в «клиентскую», все хотят наблюдать за процессом.

Но хаос и грязь — так себе обоснование для высоких цен на услуги мастерской, так что приходится заставлять «механов» убираться. Впрочем, далеко не все, что выглядит как мусор и отработавшая свое запчасть, таковым является. Например, ржавые и сработанные свечки, которые уже не первый месяц лежат на верстаке, порой выполняют весьма любопытную задачу.

Летом многие автовладельцы приезжают мыть радиаторы, заправлять кондиционеры, обслуживать систему охлаждения двигателя — менять антифриз, промывать элементы или весь контур в целом. Истории про то, что у нас сани готовят летом, а телегу — зимой: гаражные байки, в которые уже никто не верит. Как «клюнет» — так и побежим. Так что перегревы движков — летняя забава, которой забиты все автосервисы.