Почему опытные автомеханики никогда не выбрасывают старые свечи зажигания

Фото canyouthrowitaway.com
Редкий автосервис, даже если речь идет про официального дилера, может похвастаться порядком на рабочих местах механиков. Работа кипит, аккуратно раскладывать инструмент и разбирать мусор некогда, ведь время — деньги. Да и не все то мусор, что таким видится простому обывателю на первый взгляд.
Эдуард Раскин

Бардак на рабочем месте механика говорит о двух вещах: во-первых, там явно работают, а не делают вид, а во-вторых, работы этой немало. Владельцы СТО уже поняли, что клиент внимательно смотрит на подъемник и его окружение, редко удается выгнать собственников автомобилей в «клиентскую», все хотят наблюдать за процессом.

Но хаос и грязь — так себе обоснование для высоких цен на услуги мастерской, так что приходится заставлять «механов» убираться. Впрочем, далеко не все, что выглядит как мусор и отработавшая свое запчасть, таковым является. Например, ржавые и сработанные свечки, которые уже не первый месяц лежат на верстаке, порой выполняют весьма любопытную задачу.

Летом многие автовладельцы приезжают мыть радиаторы, заправлять кондиционеры, обслуживать систему охлаждения двигателя — менять антифриз, промывать элементы или весь контур в целом. Истории про то, что у нас сани готовят летом, а телегу — зимой: гаражные байки, в которые уже никто не верит. Как «клюнет» — так и побежим. Так что перегревы движков — летняя забава, которой забиты все автосервисы.

Фото avtovzglyad.ru

Контур системы охлаждения состоит из множества трубок, каждая из которых притянута хомутом. Тут-то старая свечка и пригодится! Оказывается, она по своему диаметру является идеальной пробкой, которой можно заткнуть патрубок, чтобы не сливать не весь антифриз из блока, а только из радиатора (например, перед промывкой).

Так же при смене типа охлаждающей жидкости — оригинал хотя и ходит долго, но стоит сейчас немилосердных денег — нужно промывать систему дистиллированной водой. Для того, чтобы разделить контур на части и качественно прочистить каждую, так же используют свечку, как пробку.

У опытного мастера, давно занимающегося ремонтом авто, есть множество подобных решений: простых, дешевых, работающих. Да, выглядят они иногда не слишком презентабельно и некоторым, еще не до конца отошедшим от дилерского обслуживания клиентам могут и вовсе показаться «кустарщиной», не очень уместной при ремонте их дорогостоящего автомобиля. Однако тут нужно четко ответить самому себе на вопрос: вам «шашечки» или «ехать»? И если последнее, то лучше дать профессионалу закончить свой труд, а оценку давать по факту, а не по визуальному оформлению процесса.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
14 июля 2023
273

Опрос

Знаете ли вы о бесплатных программах помощи на дорогах от автопроизводителей?