Почему опытные автомеханики никогда не выбрасывают старые свечи зажигания

Бардак на рабочем месте механика говорит о двух вещах: во-первых, там явно работают, а не делают вид, а во-вторых, работы этой немало. Владельцы СТО уже поняли, что клиент внимательно смотрит на подъемник и его окружение, редко удается выгнать собственников автомобилей в «клиентскую», все хотят наблюдать за процессом.
Но хаос и грязь — так себе обоснование для высоких цен на услуги мастерской, так что приходится заставлять «механов» убираться. Впрочем, далеко не все, что выглядит как мусор и отработавшая свое запчасть, таковым является. Например, ржавые и сработанные свечки, которые уже не первый месяц лежат на верстаке, порой выполняют весьма любопытную задачу.
Летом многие автовладельцы приезжают мыть радиаторы, заправлять кондиционеры, обслуживать систему охлаждения двигателя — менять антифриз, промывать элементы или весь контур в целом. Истории про то, что у нас сани готовят летом, а телегу — зимой: гаражные байки, в которые уже никто не верит. Как «клюнет» — так и побежим. Так что перегревы движков — летняя забава, которой забиты все автосервисы.
Контур системы охлаждения состоит из множества трубок, каждая из которых притянута хомутом. Тут-то старая свечка и пригодится! Оказывается, она по своему диаметру является идеальной пробкой, которой можно заткнуть патрубок, чтобы не сливать не весь антифриз из блока, а только из радиатора (например, перед промывкой).
Так же при смене типа охлаждающей жидкости — оригинал хотя и ходит долго, но стоит сейчас немилосердных денег — нужно промывать систему дистиллированной водой. Для того, чтобы разделить контур на части и качественно прочистить каждую, так же используют свечку, как пробку.
У опытного мастера, давно занимающегося ремонтом авто, есть множество подобных решений: простых, дешевых, работающих. Да, выглядят они иногда не слишком презентабельно и некоторым, еще не до конца отошедшим от дилерского обслуживания клиентам могут и вовсе показаться «кустарщиной», не очень уместной при ремонте их дорогостоящего автомобиля. Однако тут нужно четко ответить самому себе на вопрос: вам «шашечки» или «ехать»? И если последнее, то лучше дать профессионалу закончить свой труд, а оценку давать по факту, а не по визуальному оформлению процесса.