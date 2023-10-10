Дерзкий фрукт: первый тест-драйв кросс-купе Changan Uni-T

Мода на купеобразные кроссоверы продолжает набирать обороты по всему миру. Не стала исключением и Россия, где кросс-купе активно пользует молодая и прогрессивная аудитория потребителей. Безликим «обмылком» нынче никого не удивишь, а вот стремительным силуэтом и агрессивным дизайном — еще как. Пусть даже если речь идет о машине родом из Поднебесной. Тем более что китайцы давно и неприлично эволюционировали, изменив идеологии «копипаста» с креативом и самобытностью.
Судите сами: новый Changan Uni-T «в цвет» никого не пародирует, хотя местами и вызывает ностальгию по Toyota CH-R, однако радует глаз похлеще, чем это доводилось японскому SUV. Резкие выштамповки, острые грани, фитнес-пропорции — автомобиль, как говорится, на стиле. Особого внимания заслуживает пропитанный дерзостью декоративный обвес, выраженный в «губе» и фартуке, спойлере и козырьке, а также расширителях колесных арок и псевдоподножках, уменьшающих клиренс, но придающих определенный шарм.
Все это дело приправлено яркой, комбинированной окраской, вызывающей вопрос: надел все лучшее сразу? По сути, так и есть. Хорошо, что «морду лица» не украсили отбойником, а кузов — обилием хрома. Тогда бы мы обсуждали уже не «фитоняшку», а кочующую цыганку. В общем, получилось — не перебрали.
Под стать внешнему облику и салон. Цветные окантовки торпедо, дверных карт, кресел и центрального тоннеля придают интерьеру особую ауру, хотя у консервативных пользователей наверняка вызовут дерганье глазного яблока. Впрочем, как уже было сказано, Uni-T — не для олдскульщиков и демократов, а для трендсеттеров и неформалов. А им веселое оформление понравится — «сто пудов».
Тем более что и в эргономике тут все так же прекрасно, как в современной музыке, если слушать ее без звука. Органы управления — сенсорные, графически отображаются на двух, соединенных воедино «планшетниках» диагональю 10,3 дюйма каждый. Кстати, дисплеи обучены автоматически подстраивать яркость и понимать голосовые команды. Вот только с русским языком у «мультимедийки» такие же проблемы, как у нас с китайским. Впрочем, явление это временное — обновление прошивки в помощь.
Среди привычных клавиш в салоне лишь «аварийка», Start-Stop и интерфейс управления стеклоподъемниками. Режимы движения можно «скроллить», будто компьютерной мышкой. Хайтек, да и только. Сиденья, выполненные из комбинированной искусственной кожи, имеют развитую боковую поддержку и хороший поясничный подпор. К тому же обладают функцией обогрева и электрорегулировками по восьми различным позициям.
Рулевое колесо легко настраивается под шофера, позволяя выбирать даже степень «зажатости» усилителя. Сама «баранка» — мультифункциональная, двухспицевая, обернутая в натуральную кожу с контрастной строчкой. Вдобавок усеченная в нижней части, а верхнюю украшает отметка нулевого положения. Прямо-таки спорткар.
Ну, почему бы и не помечтать? Особенно учитывая тот факт, что движет всей этой «дерзостью» относительно скромный турбированный мотор на 167 сил. Помощь в динамических упражнениях ему оказывает «мокрый преселектив» о семи ступенях. Впрочем, это не значит, что Changan Uni-T не едет. Едет, еще как!
Конечно, макушку о подголовник здесь не разобьешь, но и с позором со светофора не тронешься. Подхват 1,5-литрового агрегата ощущаешь сразу после удара по педали газа, «робот» активно работает передачами, вселяя уверенность и азарт. Тяги хватает во всем диапазоне оборотов, а потому превышения скоростного режима в ходе обгонов не обернутся для водителя чрезмерной работой потовых желез. Движок честно отдает всех своих «коней», пусть даже и создавая иллюзию более резвого ускорения. По факту: около 8 секунд — и «сотка» на спидометре. Для энергичной езды по городу — более чем.
В плане управляемости машинка получилась весьма сбалансированной. Руль отвечает пилоту быстрее, чем возлюбленная на «сердечки» в WhatsApp. А подвески с коротким ходом довольно цепко держат Uni-T в траектории, даже невзирая на желание отправить кроссовер в занос. Свое дело знает и система стабилизации, которую, к слову, можно «потушить», хотя и не полностью. Все же целиком управление автомобилем электроника шоферу не доверяет.
Заботится, кстати, она и о безопасности. Наряду с фронтальными и боковыми «эирбегами», включая шторки, Changan оснащен системами предупреждения столкновений и экстренного замедления, функциями слежения за пешеходами и дорожной разметкой, а также помощниками при движении на склоне, в пробке и автомагистрали с умением соблюдать дистанцию, ускоряться и тормозить.
Приятную атмосферу покатушек дополняют шесть динамиков пристойного звучания аудиосистемы, большая панорамная крыша и амбиентная подсветка салона. А для гаджетоманов предусмотрено два USB-порта и терминал беспроводной зарядки мобильных устройств.
Для полного счастья, пожалуй, не хватает лишь денег, ведь самый доступный вариант Changan Uni-T обойдется в 3 000 000 рублей. И если курс доллара продолжит расти, то не видать нам хороших машин, как Европе — газа. Похоже, не зря профильные эксперты вновь прогнозируют скорое падение российского авторынка после его кратковременного взлета.