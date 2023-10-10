Дерзкий фрукт: первый тест-драйв кросс-купе Changan Uni-T

Мода на купеобразные кроссоверы продолжает набирать обороты по всему миру. Не стала исключением и Россия, где кросс-купе активно пользует молодая и прогрессивная аудитория потребителей. Безликим «обмылком» нынче никого не удивишь, а вот стремительным силуэтом и агрессивным дизайном — еще как. Пусть даже если речь идет о машине родом из Поднебесной. Тем более что китайцы давно и неприлично эволюционировали, изменив идеологии «копипаста» с креативом и самобытностью.

Судите сами: новый Changan Uni-T «в цвет» никого не пародирует, хотя местами и вызывает ностальгию по Toyota CH-R, однако радует глаз похлеще, чем это доводилось японскому SUV. Резкие выштамповки, острые грани, фитнес-пропорции — автомобиль, как говорится, на стиле. Особого внимания заслуживает пропитанный дерзостью декоративный обвес, выраженный в «губе» и фартуке, спойлере и козырьке, а также расширителях колесных арок и псевдоподножках, уменьшающих клиренс, но придающих определенный шарм.

Все это дело приправлено яркой, комбинированной окраской, вызывающей вопрос: надел все лучшее сразу? По сути, так и есть. Хорошо, что «морду лица» не украсили отбойником, а кузов — обилием хрома. Тогда бы мы обсуждали уже не «фитоняшку», а кочующую цыганку. В общем, получилось — не перебрали.