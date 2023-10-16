Нашли крайнего: власти назвали виновных в подорожании топлива

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Рост цен на бензин и дизельное топливо с июля по сентябрь был вызван действиями перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт, считает замминистра финансов. А вот топливный демпфер тут вовсе не при чем, добавил он.
Александр Пономарев

Как рассказал в интервью изданию «Ведомости» заместитель министра финансов Алексей Сазанов, расчеты выплат нефтяникам по демпферу были скорректированы с 1 сентября, а фактическое снижение выплат должно было произойти только в октябре.

Но топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены и вовсе перешли к стремительному росту — когда отрасль получала компенсацию в полном объеме. «Увязывать подорожание с изменениями демпфера, на мой взгляд, не совсем корректно. В первую очередь надо смотреть на процессы, которые происходили на внутреннем рынке», — отметил он.

Замглавы Минфина пояснил, что часть объемов, которые нефтяники продавали на внутреннем рынке, приобретали перекупщики и вывозили за рубеж. «На мой взгляд, именно в этом главная причина роста цен, а не в корректировке демпфера», — подчеркнул Сазанов. «Это просто спекулянты. То есть компании, которые создавались исключительно для совершения экспортных операций», — заявил чиновник.

бензин, цены на топливо, кризис, дизельное топливо, скандал
16 октября 2023
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