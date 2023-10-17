Почему на подержанной машине электроусилитель рулевого управления опаснее гидроусилителя

С некоторых пор автопроизводители стали все шире применять вместо гидроусилителей рулевого управления электроусилители (ЭУР). У этих агрегатов меньше вес, они проще конструктивно. Сплошные плюсы. Ровно до того момента, пока усилитель не выходит из строя. Это почти всегда происходит по истечении фирменной гарантии на авто. Поэтому разбираться с возникающими проблемами приходится ее владельцу и работникам специализированных СТО.

Если коротко, то у гидроусилителя можно отремонтировать практически любую его часть — и гидравлическую, и механическую. Что делает мероприятие по возвращению узла к жизни относительно недорогим с точки зрения финансовых затрат. С электроусилителем все гораздо сложнее. Он, если говорить упрощенно, состоит из электромотора, блока управления, рулевой рейки и нескольких датчиков. Гидроусилитель — это насос с приводом от двигателя, система шлангов-клапанов и силовой гидроцилиндр на рейке.

Из-за прохудившихся уплотнений на шток рейки усилителя любого типа попадает грязь и влага. Они провоцируют повышенный износ и коррозию ее зубьев и резьбы. «Стук на руле» — это оттуда. Рейку гидроусилителя можно подшлифовать, подрегулировать и вернуть к жизни. В случае электроусилителя ремонт, как правило, не предусмотрен в принципе, придется покупать новую деталь. Что отнюдь не бюджетно.