Почему на подержанной машине электроусилитель рулевого управления опаснее гидроусилителя

С некоторых пор автопроизводители стали все шире применять вместо гидроусилителей рулевого управления электроусилители (ЭУР). У этих агрегатов меньше вес, они проще конструктивно. Сплошные плюсы. Ровно до того момента, пока усилитель не выходит из строя. Это почти всегда происходит по истечении фирменной гарантии на авто. Поэтому разбираться с возникающими проблемами приходится ее владельцу и работникам специализированных СТО.
Если коротко, то у гидроусилителя можно отремонтировать практически любую его часть — и гидравлическую, и механическую. Что делает мероприятие по возвращению узла к жизни относительно недорогим с точки зрения финансовых затрат. С электроусилителем все гораздо сложнее. Он, если говорить упрощенно, состоит из электромотора, блока управления, рулевой рейки и нескольких датчиков. Гидроусилитель — это насос с приводом от двигателя, система шлангов-клапанов и силовой гидроцилиндр на рейке.
Из-за прохудившихся уплотнений на шток рейки усилителя любого типа попадает грязь и влага. Они провоцируют повышенный износ и коррозию ее зубьев и резьбы. «Стук на руле» — это оттуда. Рейку гидроусилителя можно подшлифовать, подрегулировать и вернуть к жизни. В случае электроусилителя ремонт, как правило, не предусмотрен в принципе, придется покупать новую деталь. Что отнюдь не бюджетно.
Есть еще такая штука как блок управления электроусилителя. Его частенько устанавливают на самой рейке. И обычно никак не защищают от летящих из-под колес предметов. Если в его пластиковую крышку прилетает камешек — все: влага, коррозия и полный «привет» электронике. Лечение в подавляющем большинстве случаев — покупка не только нового блока, но и рейки: они же «в сборе».
Распространенный случай поломки ЭУР — попадание влаги в подшипник электромотора с последующей коррозией. Она сообщает о себе воем этого элемента конструкции. «Чинится» такое безобразие двумя способами: установкой нового электромотора с блоком управления, либо заменой всей рейки в сборе на новую. Из-за одного единственного подшипника!
Есть у электроусилителя еще одна коварная деталька — датчик крутящего момента. Сам по себе он из строя выходит не особо часто. В таком случае его просто меняют на новый — если это конструктивно возможно на конкретной модели электроусилителя. Если нет — опять замена рейки в сборе…
Можно и дальше продолжать список поломок ЭУР, которые ликвидируются только через дорогостоящую «замену рейки в сборе». Гидроусилитель на таком фоне — гораздо более ремонтопригодная штука, а потому на подержанной машине он менее опасен для кошелька автовладельца.