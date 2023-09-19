Почему чернеет свеча: переборка двигателя авто или гаражный ремонт

Эпоха «раз в год — на сервис, раз в три года — в шоу-рум» для россиян закончилась, а контроль и содержание автомобиля стали неотъемлемой обязанностью всех, кто не желает быть пешеходом. И дело не только в регулярной мойке и качественном обслуживании: надо еще собственные глаза и руки прикладывать. И чем чаще и внимательнее водитель производит осмотр — тем выше вероятность «поймать» неисправность на ранней стадии и отремонтировать дешево. Иначе можно покупать проездной.

Опытный шофер не постесняется раз в месяц выкрутить свечки и тщательно их осмотреть. Ведь они и о проблемах с зажиганием, и о повышенном расходе, и о некорректно подобранном масле расскажут. Например, черный нагар на свече — часто бывает, что на единственной из всех — подскажет неисправность лучше любого сканера: мотор переливает. Причем, на один цилиндр. И что же это значит?

Рвать на голове волосы и вызывать эвакуатор рано — сначала нужно проверить, что можно сделать самому и своими руками. Первым делом, осматриваем катушку зажигания или высоковольтные провода, в зависимости от конструкции ДВС. Целы? А наконечники, что идут прямиком на свечи? Если глазами не видно, то можно заменить одну «спорную» деталь, почистить свечку — ни в коем случае не щеткой или наждаком, а специальной химией — и продолжить исследование. Поездить недельку и вернуться к вопросу на следующих выходных.