Через сколько километров пробега должно потемнеть свежее моторное масло

Поводом написать эту заметку стала беседа со знакомым. По его словам, до случившихся в 2022 году потрясений на российском рынке автозапчастей и комплектующих он заливал в мотор своей легковушки масло исключительно одной известной французской марки. Но после подорожания всего и вся, ввозимого из-за рубежа, автолюбитель решил повернуться лицом к отечественному производителю. Продукция российских масленщиков теперь обходится чуть ли не в разы дешевле. А потому — зачем платить больше?
И он принялся лить в движок своего «железного коника» продукцию с теми же характеристиками вязкости, но от одного из отечественных нефтяных гигантов. И на днях похвастался, что когда пользовался французской смазкой, она темнела и чернела чуть ли не сразу после замены.
А сейчас отечественный лубрикант отчетливо меняет цвет с золотисто-прозрачного на темно-коричневый не раньше чем через 3000 км пробега. Этот факт автолюбитель расценивает как признак преимущества российского над иностранным. Мол, и мотор чистый, и экономия при покупке смазки существенная.
На первый взгляд, все логично. Но только с точностью до наоборот. Дело в том, что темный цвет маслу придают частички сажи, неизбежно попадающие в него после того, как оно оказывается в камере сгорания. Ничего плохого в их присутствии в масле нет. Вспомните про существование специальных «графитовых» консистентных смазок.
Для улучшения свойств в их состав специально добавляют другую разновидность углерода — графит. Вывод из вышесказанного: быстро темнеющее масло — не беда, а благо. Поскольку тем самым подтверждается высокая моющая способность смазки. Благодаря ей с внутренних поверхностей движка хорошо удаляются загрязнения. Единственный совет, который можно дать в таком случае: поменять привычную АЗС. Возможно, что там что-то не так с качеством топлива. Или проверить систему впрыска и зажигания. Если ни к горючему, ни к состоянию авто нареканий нет, то можно расслабиться и оставить все как есть.
А вот тот факт, что смазка не темнеет на протяжении 3000 км пробега должен сильно насторожить. Это может быть признаком того, что масло очень плохо растворяет загрязнения в моторе — если даже банальную сажу не хочет принимать. Поэтому залив впервые новый для мотора сорт масла, имеет смысл через 1000 км пробега проконтролировать его цвет. Если оно практически не потемнело, срочно меняйте, чтобы не угробить двигатель неэффективной смазкой.