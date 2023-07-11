Через сколько километров пробега должно потемнеть свежее моторное масло

Поводом написать эту заметку стала беседа со знакомым. По его словам, до случившихся в 2022 году потрясений на российском рынке автозапчастей и комплектующих он заливал в мотор своей легковушки масло исключительно одной известной французской марки. Но после подорожания всего и вся, ввозимого из-за рубежа, автолюбитель решил повернуться лицом к отечественному производителю. Продукция российских масленщиков теперь обходится чуть ли не в разы дешевле. А потому — зачем платить больше?

И он принялся лить в движок своего «железного коника» продукцию с теми же характеристиками вязкости, но от одного из отечественных нефтяных гигантов. И на днях похвастался, что когда пользовался французской смазкой, она темнела и чернела чуть ли не сразу после замены.

А сейчас отечественный лубрикант отчетливо меняет цвет с золотисто-прозрачного на темно-коричневый не раньше чем через 3000 км пробега. Этот факт автолюбитель расценивает как признак преимущества российского над иностранным. Мол, и мотор чистый, и экономия при покупке смазки существенная.