Почему почти любое фирменное синтетическое моторное масло на самом деле — «минералка»

Это уже давно стало общим местом: «минералка» дешевая, но она не предназначена для современных моторов и замерзает зимой, а «синтетика» — совершенно другое дело и на голову выше минерального масла во всех отношениях. И еще «минералку» делают из полезных ископаемых (нефти), а «синтетику» — из каких-то материалов иного происхождения. На самом же деле лишь один вид моторных лубрикантов производится из субстанций, которые не выкачивают из земли. Это смазки-эстеры: сложные эфиры, получаемые путем реакции между карбоновыми кислотами и спиртами.

Сырьем для изготовления эстеров как правило служат растительные масла: рапсовое и прочие. Технология получения подобных смазок не из дешевых. Именно по этой причине никто в мире массовым производством эстеровых моторных масел не занимается. Несмотря даже на их прекрасные рабочие свойства. Поэтому эстеровая продукция продолжает оставаться экзотикой на рынке автомобильных смазочных материалов. Их лишь добавляют в масла иных типов для улучшения характеристик.

Зато одна из самых дешевых технологий производства синтетических лубрикантов — гидрокрекинг. Она заключается в разрывании длинных молекулярных цепочек нефтяных углеводородов атомами водорода. На выходе получаем основу для моторного масла, в которую добавляются соответствующие присадки и — вуаля, готова «синтетика».