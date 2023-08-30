Почему почти любое фирменное синтетическое моторное масло на самом деле — «минералка»

Это уже давно стало общим местом: «минералка» дешевая, но она не предназначена для современных моторов и замерзает зимой, а «синтетика» — совершенно другое дело и на голову выше минерального масла во всех отношениях. И еще «минералку» делают из полезных ископаемых (нефти), а «синтетику» — из каких-то материалов иного происхождения. На самом же деле лишь один вид моторных лубрикантов производится из субстанций, которые не выкачивают из земли. Это смазки-эстеры: сложные эфиры, получаемые путем реакции между карбоновыми кислотами и спиртами.
Сырьем для изготовления эстеров как правило служат растительные масла: рапсовое и прочие. Технология получения подобных смазок не из дешевых. Именно по этой причине никто в мире массовым производством эстеровых моторных масел не занимается. Несмотря даже на их прекрасные рабочие свойства. Поэтому эстеровая продукция продолжает оставаться экзотикой на рынке автомобильных смазочных материалов. Их лишь добавляют в масла иных типов для улучшения характеристик.
Зато одна из самых дешевых технологий производства синтетических лубрикантов — гидрокрекинг. Она заключается в разрывании длинных молекулярных цепочек нефтяных углеводородов атомами водорода. На выходе получаем основу для моторного масла, в которую добавляются соответствующие присадки и — вуаля, готова «синтетика».
Несколько десятилетий назад в США случился примечательный суд, в ходе которого одна нефтяная компания-гигант пыталась запретить не менее крупному конкуренту называть гидрокрекинговое масло, полученное из нефти, синтетическим. В итоге постановили, что термин «синтетика» применительно к моторным маслам — не более чем маркетинговый ход. То прецедентное дело открыло возможность уже всем фирмам-масленщикам называть любую смазку, изготовленную путем химической переработки ископаемых углеводородов, «синтетикой».
Происхождение даже топовых по своим свойствам марок синтетического масла — на основе полиальфаолефинов (ПАО) — строго говоря, имеет однозначно ископаемую природу. Смазки ПАО получают, соединяя молекулы попутных нефтяных газов — бутилена и этилена.
По вышеперечисленным причинам при выборе моторного масла сегодня бесполезно обращать внимание на надпись «синтетическое» на канистре с товаром. В реальности она вообще ничего не означает. Главное, что нужно знать автомобилисту, это вязкость продукта по SAE: 0W−40, 5W−40, 10W40 — или какая она там рекомендована для мотора конкретного автомобиля. А также его предназначение по системе API — то есть по типу и поколению двигателя.
Обычно эти параметры можно почерпнуть из руководства пользователя. А рассуждения о «синтетике-минералке» лучше оставим для гаражных «знатоков», пусть продолжают тешить себя иллюзиями…