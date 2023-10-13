Опасная идея: на чем никогда нельзя экономить при обслуживании автомобиля

Срок службы автомобиля напрямую зависит от качества и периодичности его обслуживания. Сотни тысяч километров на одометре значат намного меньше, чем нерегулярное ТО посредственными расходниками. Одинаковые машины служат у разных хозяев по-разному: половину ресурса закладывает завод-изготовитель, а половину — собственник. Сэкономил на расходниках — сократил ресурс, здесь прямая зависимость. Однако есть системы, экономия на которых скажется мгновенно — от них зависит безопасность на дороге вообще и вероятность возникновения ДТП в частности. Речь, конечно, о тормозах.

Тормозная система — достаточно простой узел, устройство которого в общих чертах одинаково на любом автомобиле: педаль — вакуумник — ГТЦ/колдун — трубки — «тормозуха» — суппорт — колодка — диск/барабан. Особенности и дополнительные элементы — штрихи к портрету, который сути не меняет. Но изначальная простота — залог не только долгой службы, но и высоких требований к каждому элементу системы. Ту же тормозную жидкость, которая гигроскопична, нужно регулярно менять, иначе однажды, в самый нужный момент, прожать педаль уже не получится. Что уж говорить о колодках! Однако говорить надо, потому что многие автовладельцы, отмахнувшись, совершают фатальную ошибку, выбирая не оригинальную запчасть, а более дешевый аналог.

Простой пример — народная «ГАЗель−3302», запчасти на которую делает великое множество производителей. Еще бы, «железный конь», на котором едут весь отечественный малый бизнес и миллионы людей. Да и, казалось бы, что может быть такого особенно в простой колодке? Изогнутая металлическая пластина с зафиксированной на ней фрикционной накладкой. Принцип работы предельно прост: перевод кинетической энергии в тепловую.