Чем опасна переделка обычного ключа зажигания машины в «выкидушку»

Грядущая «черная пятница» обязательно приведет к десяткам, а то и сотням покупок: знаменитая китайская барахолка уже бурлит предложениями, пройти мимо которых невозможно. Например, старый «прямой ключ», порядком уже затертый и обшарпанный, можно за несколько сот рублей своими силами переделать в новый! Да еще и выкидной, как на модных европейских моделях. Надо брать?

Смотрится, конечно, классно, а при определенной сноровке еще и чертовски функционально: клавиши сигнализации можно перенести на ключ и машина, даже «Жигуль», будет открываться с брелка, как самая настоящая иномарка. Да такой ключ не стыдно швырнуть на стол в ресторане или грациозно покрутить в руках у подъезда! Не устоять от соблазна, да еще и по копеечной по случаю распродажи цене.

Однако профессионалы, занимающиеся изготовление автомобильных ключей десятилетиями, смотрят на подобный «тюнинг» с большим сарказмом. И они имеют по меньшей мере две причины не доверять «китайскому чуду».