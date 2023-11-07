Чем опасна переделка обычного ключа зажигания машины в «выкидушку»

Грядущая «черная пятница» обязательно приведет к десяткам, а то и сотням покупок: знаменитая китайская барахолка уже бурлит предложениями, пройти мимо которых невозможно. Например, старый «прямой ключ», порядком уже затертый и обшарпанный, можно за несколько сот рублей своими силами переделать в новый! Да еще и выкидной, как на модных европейских моделях. Надо брать?
Смотрится, конечно, классно, а при определенной сноровке еще и чертовски функционально: клавиши сигнализации можно перенести на ключ и машина, даже «Жигуль», будет открываться с брелка, как самая настоящая иномарка. Да такой ключ не стыдно швырнуть на стол в ресторане или грациозно покрутить в руках у подъезда! Не устоять от соблазна, да еще и по копеечной по случаю распродажи цене.
Однако профессионалы, занимающиеся изготовление автомобильных ключей десятилетиями, смотрят на подобный «тюнинг» с большим сарказмом. И они имеют по меньшей мере две причины не доверять «китайскому чуду».
Во-первых, корпус ключа сделан из настолько хрупкого пластика, что велик шанс однажды сломать его неловким движением. Времени на это потребуется немного: некоторые особо мужественные и крепкие духом особи способны справится с задачей в момент первого пуска двигателя. А если аккумулятор сел, а замочная скважина чуть прикисла и заледенела, то сломать китайский пластик смогут даже представительницы прекрасной половины человечества.
Второй пункт — чисто технологический: в фирменном ключе, который стоит много денег и делается только у дилера, ответный блок иммобилайзера располагается в необходимой близости от кольца того же иммобилайзера на гнезде запуска двигателя. У «китайца» же место выбрано случайным образом, по удобству, так что антенна может просто «не услышать» ключ и, как следствие, машина не заведется. Узнать об этой интимной подробности можно, естественно, только попробовав. На своем горьком опыте, так сказать.
Лучший вариант автомобильного ключа — оригинальный. Никто еще не придумал ни более качественной, ни хотя бы равной альтернативы. Поэтому браться за улучшения можно лишь в одном случае: имея право на ошибку и возможность «сдать назад». Без места для маневра такой тюнинг приведет только к разочарованию.