Нечестный check engine: эксперты выяснили, как перекупы обманывают автомобильную электронику

Прямо сейчас обычный российский автомобилист не в состоянии позволить себе новую машину: цены высоки, кредиты дороги, а зарплата еще не переварила покупку десятка яиц. Если брать — то вторичку, цены на которую тоже «не сахар», а качество предложения оставляет желать лучшего. Дилеры ломят цену — они сейчас только на б/у и зарабатывают — подборщики тоже стоят денег, да и рассматривать эти два подхода при покупке машины до, скажем, 500 000—700 000 ₽ финансово нецелесообразно. Так что надеятся надо только на себя.

Вот неплохой вариант по сходной цене: красивые фото, мало владельцев, нет юридических обременений, «зеленый» отчет. Надо ехать знакомиться: хозяин живет в деревне, никуда не поедет, приезжайте сами и смотрите. Нравится — забирайте, торг у капота. Ну и на что обращать внимание в такой ситуации? Перво-наперво, конечно, на кузов: его ремонт дорог, а состояние лакокрасочного покрытия прямо говорит о манере эксплуатации. Желательно взглянуть на пороги и лонжероны, осмотреть «стаканы» и тщательно исследовать багажник — в этих местах сразу будут видны следы серьезных аварий и последующего кустарного ремонта.

Далее — салон. Насколько заношены обшивки кресел, как открываются двери — истерзанный и давно «вышедший в тираж» доводчик лучше прочих расскажет о состоянии машины. Теперь руль, рычаг КП и педали. Затерты до дыр? На пробег можно не смотреть. Кстати, о «пчелках»: только малоопытный водитель придаст значение показателям на приборной панели. Ведь что указанный там пробег, что различные ошибки да индикаторы дают весьма условное представление о реальном положении дел.