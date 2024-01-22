Нечестный check engine: эксперты выяснили, как перекупы обманывают автомобильную электронику

Прямо сейчас обычный российский автомобилист не в состоянии позволить себе новую машину: цены высоки, кредиты дороги, а зарплата еще не переварила покупку десятка яиц. Если брать — то вторичку, цены на которую тоже «не сахар», а качество предложения оставляет желать лучшего. Дилеры ломят цену — они сейчас только на б/у и зарабатывают — подборщики тоже стоят денег, да и рассматривать эти два подхода при покупке машины до, скажем, 500 000—700 000 ₽ финансово нецелесообразно. Так что надеятся надо только на себя.
Вот неплохой вариант по сходной цене: красивые фото, мало владельцев, нет юридических обременений, «зеленый» отчет. Надо ехать знакомиться: хозяин живет в деревне, никуда не поедет, приезжайте сами и смотрите. Нравится — забирайте, торг у капота. Ну и на что обращать внимание в такой ситуации? Перво-наперво, конечно, на кузов: его ремонт дорог, а состояние лакокрасочного покрытия прямо говорит о манере эксплуатации. Желательно взглянуть на пороги и лонжероны, осмотреть «стаканы» и тщательно исследовать багажник — в этих местах сразу будут видны следы серьезных аварий и последующего кустарного ремонта.
Далее — салон. Насколько заношены обшивки кресел, как открываются двери — истерзанный и давно «вышедший в тираж» доводчик лучше прочих расскажет о состоянии машины. Теперь руль, рычаг КП и педали. Затерты до дыр? На пробег можно не смотреть. Кстати, о «пчелках»: только малоопытный водитель придаст значение показателям на приборной панели. Ведь что указанный там пробег, что различные ошибки да индикаторы дают весьма условное представление о реальном положении дел.
Пробег скручивают, и это не новость. Никакие законы и требования не заставят перекупщика — а в трех случаях из четырех вы будете покупать подержанную машину именно у него — отказаться от вековечной привычки всеми силами приводить действительное к желаемому. Более того, даже лампочка check engine, которую знают и боятся все без исключения, ни о чем ровным счетом не говорит.
Во-первых, «чек» — неисправность в электрике, которая одинаково горит и при сломанной катушке зажигания за тысячу рублей, и при фатальных проблемах с проводкой. Кстати, ездить с «чеком» можно — лампочка желтого цвета, так что передвижение своим ходом она не запрещает. А во-вторых, перекупы давно уже научились «джеки чана» обманывать: золотые времена выкрученной лампочки остались в прошлом, даже начинающие знают, что при повороте ключа в замке зажигания «чекуля» должен загореться — типа, диагностика — а потом потухнуть, если все в порядке.
«Купцы» стали умнее: дорожка на плате, ведущая к «знаменитости», перебивается, а питание на лампу подается «соплей» — кустарно припаянным проводком, скажем, с индикации АКБ или датчика давления масла. Дел на 15 минуто. Короче говоря, выбирая подержанное авто, внимательно стоит изучить лишь три момента: документы, состояние кузова и хозяина этого самого ТС. Распознать обман не так уж и сложно, если вдумчиво поговорить с продавцом.