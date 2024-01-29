Почему в АКП некоторых новых китайских авто надо сразу менять смазку

Сразу оговоримся — тема, затронутая в этом материале, в первую очередь касается «поднебесных» машин, попадающих к нам по неофициальным каналам, например, ввозимых частным путем или с использованием «серой» схемы поставок. Речь пойдет о проблемах с вариаторами или «роботами», возникающих при их зимней эксплуатации.
Напомним, что рекомендуемые для нашего рынка трансмиссионные масла для «автоматов» должны иметь температуру застывания не выше −48°C. Однако в Поднебесной основная масса выпускаемых автомобилей эксплуатируется при более умеренных температурах. Следовательно, там на конвейерах в «автоматы» заливают рабочие жидкости, соответствующие более мягким климатическим условиям. При низких температурах такие составы могут полностью потерять свою текучесть уже при −35°C.
Понятно, что в условиях нашей страны, где во многих регионах морозы «за тридцать» — обычное явление зимой, такой «автомат» однозначно начнет давать сбои. С чем, собственно, уже сталкиваются хозяева некоторых «китайцев», ввезенных в Россию неофициально. Причем со временем это может спровоцировать куда более серьезные проблемы с АКП.
Специалисты отмечают, что вязкость «неправильной» CVT-жидкости поднимается до критически высокого значения уже при 20-градусном морозе, а это с большой вероятностью может привести к дефектам узлов трансмиссии. Между тем, многие владельцы «китайцев», оснащенных «автоматами», об этих нюансах вообще не знают. В итоге их эксплуатация в зимние холода часто проходит в экстремальных условиях, когда вязкость жидкости оказывается гораздо выше нормативной.
Негативные результаты таких действий проявятся быстро. Так, у вариаторов могут замедлиться переключения передач, у «роботов» — появиться толчки и проскальзывания сцепления, сопровождаемые характерным запахом. В любом случае все это однозначно ведет к ускоренному износу автоматической трансмиссии.
Какой вывод следует из сказанного выше? Очевидно, что при покупке китайского автомобиля, ввозимого «левым» путем, следует внимательно изучить характеристики рекомендуемых для него жидкостей и смазок, в том числе масла для автоматической трансмиссии. Если его температура замерзания не соответствует обозначенному выше значению, такую «трансмиссионку» желательно поменять.
Что касается выбора походящего продукта для «автомата», то с ним сегодня проблем не возникает. Взять, к примеру, продукцию турецкой марки Lubex, под которой в Россию поставляют широкий спектр лубрикантов, в том числе и трансмиссионных масел. Их ассортимент включает и такой популярный у нас продукт, как синтетическая жидкость Mitras CVT, которая была специально разработана для вариаторов.
Как отмечают эксперты, данный состав отличается отменными низкотемпературными показателями, а также универсальностью применения. Достаточно сказать, что Mitras CVT от Lubex подходит для любых модификаций АКП вариаторного типа, которыми комплектуются не только китайские, но и многие другие автомобили из США, Японии, Ю. Кореи и стран Европы.