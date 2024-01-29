Почему в АКП некоторых новых китайских авто надо сразу менять смазку

Сразу оговоримся — тема, затронутая в этом материале, в первую очередь касается «поднебесных» машин, попадающих к нам по неофициальным каналам, например, ввозимых частным путем или с использованием «серой» схемы поставок. Речь пойдет о проблемах с вариаторами или «роботами», возникающих при их зимней эксплуатации.

Напомним, что рекомендуемые для нашего рынка трансмиссионные масла для «автоматов» должны иметь температуру застывания не выше −48°C. Однако в Поднебесной основная масса выпускаемых автомобилей эксплуатируется при более умеренных температурах. Следовательно, там на конвейерах в «автоматы» заливают рабочие жидкости, соответствующие более мягким климатическим условиям. При низких температурах такие составы могут полностью потерять свою текучесть уже при −35°C.

Понятно, что в условиях нашей страны, где во многих регионах морозы «за тридцать» — обычное явление зимой, такой «автомат» однозначно начнет давать сбои. С чем, собственно, уже сталкиваются хозяева некоторых «китайцев», ввезенных в Россию неофициально. Причем со временем это может спровоцировать куда более серьезные проблемы с АКП.