Почему российские водители массово отказываются от покупки китайских шин

Шинные прилавки в 2022 году испытали настоящий денежный дождь, чудовищно задрав цены на фоне всеобщего кризиса. Продавцы озолотились и хотели бы продолжить набивать карманы, но тут «рыночек зарешал»: российские заводы заработали, а из Китая контейнерами и составами завезли тамошние покрышки, что в тандеме и позволило нормализовать цены уже в 2023 году. В итоге в конце года вполне пристойный комплект именитого производителя и высокого качества можно было купить за адекватные деньги — почти как в 2020-ом.

Пожалуй, стабилизация рыночной цены — лучшее, что смогли сделать для российских водителей шины из КНР. Узнать о специфике летних покрышек нам только предстоит, ведь пока все донашивают старые, а вот зимняя резина массово выехала на отечественные дороги уже в этом году. И сразу же дали повод для нареканий. Особенно, когда морозы перешли в сегмент трескучих, а градусники обвалились в подвалы.

Первыми «особенности» китайских покрышек заметили в Сибири, где подморозило — резко, без прелюдий. Внезапно зимние шины стали не просто дубовыми, что при корректном составе смеси не должно происходить, но и в буквальном смысле слова зазвенели! То есть при постукивании гаечным ключом по шине раздавался характерный и весьма мелодичный звук. Естественно, ни о каком сцеплении с дорогой речи уже не шло — как корова на льду. Безусловно, все видели кадры из Заполярья, где при −55 градусах резина на грузовиках просто взрывается и лопается, но сибирские авторы проводили эксперименты при совсем другой погоде: на улице было и ниже 30 по Цельсию.