Московские камеры ГИБДД начали массово штрафовать водителей за невключенные фары

Судя по всему, деньги за очередной водительский штраф начали в серьезных масштабах «капать» в московскую казну. Речь идет о санкциях за неработающие фары.

Напомним, что ПДД требуют, чтобы при движении у любой машины были включен либо ближний свет, либо дневные ходовые огни. Этому посвящен отдельный пункт Правил — 19.5. Водительский опыт подсказывает, что сотрудники ГИБДД о нем как бы не помнят. И не обращают никакого внимания на авто с не горящим головным светом. Несмотря на то, что закон предусматривает наказание за такой проступок — в соответствии со ст. 12.20 КоАП. Она за «нарушение правил пользования внешними световыми приборами…» грозит штрафом в 500 рублей.

Исключение — ночное время. Едущая в темноте машина с погашенными фарами не только очень опасна для других участников дорожного движения, но и свидетельство того, что водитель явно в неадекватном состоянии. То есть пьян или находится под воздействием каких-то запрещенных веществ. Что для сотрудника ДПС равносильно команде «фас». То есть на практике езда «без фар» днем у нас никак не наказывается.

Но для московских автомобилистов подобная вольница, похоже, уходит в прошлое. В последнее время читатели портала «АвтоВзгляд» как-то резко начали жаловаться на посыпавшиеся им штрафы, оформленные с помощью московских комплексов автоматической фиксации — за неработающий ближний свет или ДХО.

Разумеется, существование подобных карательно-камерных технологий уже давно не секрет.

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Еще в 2021 году московские власти уже объявили, что научили (с помощью технологии нейросетей) одну из городских камер «обилечивать» владельцев проезжающих мимо авто по ст. 12.20 КоАП. Сообщалось, что она установлена в Ростокинском проезде. Тогда достижение компьютерно-штрафной мысли вала постановлений в адрес нарушителей явно не вызвало.

А в последнее время в «камерной» жизни Москвы что-то произошло и штрафы за езду с выключенным светом начали приходить водителям уже в заметных количествах. С учетом 50-процентной «скидки» (при оплате в 20-дневный срок) ущерб для личного кошелька от такого «письма счастья» относительно невелик — 250 рублей. Но все равно неприятно.

Нам не удалось обнаружить в свободном доступе информацию о местах расположения камер ГИБДД, штрафующих за невключенный головной свет. Однако беглый анализ сообщений читателей портала «АвтоВзгляд» о результатах деятельности таких комплексов позволил сделать определенные выводы о местах их дислокации. Помимо ростокинской камеры (о которой, по видимому, уже и так все осведомлены), штрафы за невключенные ходовые огни или «ближний» можно получить на съездах и въездах на МКАД.

Так что всем, кто привык ездить «без фар», рекомендуется быть в этих местах внимательнее и не забывать включать какой-нибудь головной свет.