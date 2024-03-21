Здравствуй, ДТП: почему гидроусилитель руля может внезапно заблокировать баранку

Многие автовладельцы даже не задумываются о том, когда следует менять масло в гидроусилителе руля. А зря! Если вовремя не заменить жидкость, резко взрастает риск того, что рулевое колесо «окаменеет», и управлять автомобилем станет практически невозможно. Более того: велики шансы угодить в ДТП. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в особенностях ухода за рулевым механизмом.

Некоторые водители уверены, что масло в ГУРе «работает» если и не весь срок службы автомобиля, то как минимум 100 000 пройденных километров. Как правило, именно на этом пробеге автомобилисты «вспоминают» об обновлении технических жидкостей в машине, включая масло в «гидравлике» руля.

Впрочем, есть и такие, кто спешит в автосервис лишь после появления запаха гари при интенсивном вращении «баранки», либо с ухудшением ее отклика на требования шофера. И хорошо, если при этом, как уже было сказано, рулевое колесо не заклинило.

Сервисмены же часто определяют необходимость обязательной замены масла в ГУР на глаз. Например, по изменению цвета жижи, которая стала чрезмерно черной и менее вязкой. Поводом для срочной замены жидкости является наличие в ней пены, а также малопонятные щелчки или стуки рулевой рейки во время движения.

Но самый верный признак, указывающий на обязательную замену, это пробег ТС. Во избежание возможных эксплуатационных проблем профильные эксперты настоятельно рекомендуют обновлять масло в контуре рулевого механизма каждые 50-60 тысяч километров.

Фото carorbis.com

Но какую жидкость следует заливать? Вопрос, в общем-то, далеко не праздный, особенно с учетом того, что российский рынок покинула значительная доля западных брендов, предлагающих оригинальную продукцию для своих автомобилей. Эксперты же безоговорочно утверждают: подбирать нужный состав следует, опираясь на допуски и спецификации автопроизводителей.

Алгоритм подбора любых технических жидкостей для гидравлики авто должен быть именно таким, так как это напрямую связано с обеспечением его пассивной безопасности. К тому же, ассортимент средств подобной категории, представленных сегодня в автомагазинах, дает возможность выбирать подходящую спецификацию от нескольких производителей.

Конечно, ряд фирменных товаров «вывалился» из сегмента, но, тем не менее, аналоги от других разработчиков сервисной автохимии присутствуют в достаточном количестве. Более того, в настоящее время активно функционируют и схемы параллельного импорта, по каналам которого в нашу страну сегодня привозят автосервисную продукцию даже тех производителей, которые официально покинули наш рынок.

Фото производителя.

К их числу, например, относится хорошо зарекомендовавший себя состав ATF 1100 от немецкого бренда Liqui Moly. Эта универсальная гидравлическая жидкость из фирменной линейки Top Tec разработана на синтетической основе, дополненной комплексом специальных присадок.

Благодаря этому продукт отличается высоким индексом вязкости, улучшенными низкотемпературными характеристиками и отменными антикоррозионными свойствами. Иными словами, такая жидкость не теряет рабочих свойств при экстремальных механических нагрузках и резких перепадах температур, а также надежно защищает систему рулевого управления от преждевременного износа.

В заключение пару слов об универсальности применения жидкости ATF 1100. Это качество заключается в том, что данный продукт с успехом может быть задействован и как трансмиссионное масло для широкого ряда автоматических или механических коробок передач. Не зря же его сегодня используют многие российские техцентры, занимающиеся постгарантийным обслуживанием подержанных иномарок.