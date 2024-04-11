В России собираются выпускать менее качественный бензин

Как сообщает Reuters, атаки беспилотников на российские нефтезаводы привели к концу марта к снижению объемов первичной переработки нефти примерно на 14%. Чтобы решить проблему возможного дефицита бензина, Россия ввела (за некоторыми исключениями) запрет на экспорт этого вида топлива. Агентство сообщает, что власти РФ думают о снижении минимальной планки содержания некоторых добавок и этанола, но стандарты по сере останутся неизменными.

Источник в отрасли сообщил, что эта мера поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих предприятиях, что может принести на внутренний рынок дополнительно 10% (от 300 000 до 350 000 тонн) бензина в месяц. Этого объема достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса. Напомним, что с 2016 года в России разрешено использование бензина не ниже стандарта «Евро-5».