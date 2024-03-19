Опыт эксплуатации: чем опасны топливо и сажа, попавшие в систему смазки мотора

Известно, что моторная смазка играет ключевую роль в поддержании эффективной и долговременной работы ДВС. Между тем, в процессе эксплуатации в систему смазки мотора могут попадать сторонние продукты, такие как сажа и топливо, что часто негативно сказывается на работе силового агрегата. В нюансах этих процессов разбирался портал «АвтоВзгляд».

Как объясняют специалисты, сажевый компонент образуется в результате неполного сгорания топлива. Наиболее явно он проявляется в дизелях, причем там такое явление встречается постоянно, особенно при низких температурах, когда процесс сгорания топливной смеси не идеален. Образующаяся сажа, попадая в масло, делает его более абразивным, что ускоряет износ деталей двигателя. Кроме того, частицы сажи могут забивать масляные каналы, ухудшая циркуляцию смазки и ее поступление к узлам мотора.

Что касается «проникающего действия» топлива, то оно, как правило, попадает в систему смазки непосредственно во время работы ДВС. Суть данного процесса в том, что остатки несгоревшего бензина или солярки стекают по стенкам цилиндров в картер. Независимо от степени износа мотора, подобное часто происходит при холодном запуске, когда из-за низкой температуры силового агрегата условия для сгорания смеси оказываются недостаточно эффективными.

Попадание же большого количества топлива в моторную смазку может оказаться весьма критичным для нее. Это заметно снижает вязкость масла, а также его способность образовывать защитную пленку, что повышает риск износа и коррозии деталей двигателя.

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Кроме ускоренного износа, загрязнение масла сажей и топливом приводит к ухудшению его охлаждающих свойств. А это при определенных условиях эксплуатации может вызвать перегрев и, как следствие, повреждение различных компонентов агрегата. Кроме того, при повышенной температуре мотора растет скорость образования отложений и нагара на деталях системы смазки. Итог будет вполне предсказуем: может произойти залегание колец в поршнях, ухудшится компрессия и резко упасть мощность.

Чтобы проблем не возникало, отмечают специалисты, надо следить за мотором и вовремя менять смазку и фильтры, но не только. Не менее важно соблюдать рекомендованные режимы работы двигателя, заливать качественное топливо и, конечно же, грамотно подбирать лубрикант. От последнего во многом зависит стойкость к вредному действию сажи и топлива, попавшему в систему смазки. Этот важный аспект можно проследить на примере моторного масла ReinWell 5W-30 API SP, которое в течение года тестировалось на подержанном дизельном Range Rover.

Фото производителя.

Любопытно, но к моменту начала контрольного пробега сам кроссовер успел накатать свыше 300 000 км пробега. Это значит, что ресурс мотора уже был значительно меньше нормативного. Тем не менее, с маслом ReinWell 5W-30 машина без проблем накрутила на одометре очередные 14 000 км, предусмотренные тестом. После чего смазку слили и отправили на экспертизу в столичный центр ГСМ.

Проведенный анализ ее параметров показал, что даже после столь приличного пробега масло обладает высокой стабильностью эксплуатационных свойств. Прежде всего, это было отмечено в части сохранения показателей вязкости, причем в широком диапазоне температур. И это несмотря на то, что в системе смазки подержанного мотора было зафиксировано наличие топлива и сажи уровне 1,3%.

Кроме того, как отметили эксперты, данное масло обладает отменными антиокислительными свойствами, что было подтверждено высоким значением его щелочного числа, измеренным в ходе испытаний. Как отмечают сами разработчики, таких качеств у ReinWell 5W-30 API SP удалось добиться благодаря уникальной комбинации синтетического базового масла с пакетом присадок последнего поколения.