Слабое звено: что происходит с любым двигателем на жаре

Какой бы холодной ни была весна, но летом машине в любом случае придется возить владельца по жаре. Последняя сказывается на работоспособности двигателя не менее пагубным образом, чем экстремальные зимние холода.

В жаркую погоду тяжко приходится как людям, так и технике. В такое время отдохнуть-расслабиться — сам Бог велел. Но эту версию вряд ли можно счесть удовлетворительным объяснением, когда автовладелец чувствует, что двигатель теряет мощность в теплую погоду. Словно ленится! Причем касается этот феномен силовых агрегатов практически любых типов и годов выпуска.

При повседневной езде (например по городу на работу и обратно) автовладелец не особо-то и обращает внимание на происходящее. Но когда он отправляется в дальнюю поездку, загрузив машину домочадцами или каким-нибудь скарбом, приходит стойкое ощущение: каких-то полгода назад, еще зимой, при примерно такой же загрузке автомобиль разгонялся куда бодрее.

Ладно, когда нечто подобное замечаешь за легковушкой, которой уже немало лет. Тут можно грешить на, скажем, старые свечи зажигания, общий износ мотора и прочее в том же духе. Но если «проявляет слабость» у ТС, которое еще на фирменной гарантии состоит, необъяснимость происходящего неизбежно напрягает владельца.

Между тем, подобное изменение характера автомобиля имеет ряд вполне очевидных причин.

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— Падение мощности двигателя летом можно объяснить действием нескольких факторов. В жаркую погоду воздух становится менее плотным, кислорода в мотор поступает меньше, что приводит к менее эффективному сгоранию топлива и, как следствие, к снижению мощности силового агрегата.

Кроме того, чтобы предотвратить перегрев движка в жаркую погоду, система охлаждения вынуждена трудиться более интенсивно, что отнимает дополнительную долю мощности двигателя и увеличивает расход топлива. Да и постоянно работающий кондиционер отбирает на себя заметную часть энергии. Далее стоит упомянуть вероятность возникновения детонации в камерах сгорания мотора, когда последний из-за жары вынужден существовать в состоянии близком к перегреву. Детонация, как известно, снижает эффективность работы двигателя.

Нельзя также не сказать о том, что моторное масло может частично терять свои свойства в подобных условиях: например, стать менее вязким. От этого увеличивается коэффициент трения между частями двигателя, что снижает его производительность и ускоряет их износ, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель компании Expocar Александр Ковалев.