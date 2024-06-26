Зачем водители клеят на переднее кресло цветную изоленту

Говорят, что учиться на чужих ошибках — нельзя. А на чужих достижения — можно? С годами «изобретение велосипеда» не только заметно усложнилось, но и потеряло всякий смысл: интернет и его повсеместная, без всякого сарказма, доступность, позволили многим из нас находить решение даже самых сложных, казалось бы, задачек подручными методами и средствами. А уж в вопросе улучшения жизни, комфорта и прочего — тем более. Простой пример — автомобиль и его эксплуатация. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Конечно, есть десятки причин сказать, что «могло быть лучше», и многие из них даже обоснованные, но имеем то, что имеем, и никто не мешает улучшать и дорабатывать в том чмсле и автомобиль под свои требования: зачастую этот процесс не требует вообще никаких вложений. Естественно, «нажать на кнопку и получить результат» было бы приятнее, технологичнее, да еще и окружающим хвастануть по случаю, но если нужен результат, а не «шашечки», то желаемого вполне можно добиться и простыми, доступными, назовем их условно, «механическими методами». Следите за руками.

Например, водительское сидение с функцией памяти: ну богатство же плоть от плоти! Да такое только у меня и у Майкла Джексона! Действительно, этой опцией традиционно оснащали премиальные автомобили, а сама клавиша еще менеджером в автосалоне представлялась, как козырь из рукава.

Как работает функция? Кресло запоминает пару положений. На некоторых автомобилях аналогично поступают зеркала заднего вида и даже электропривод руля может поменять положение колонки. Но «лавры» всегда достаются именно креслу. Так что его и возьмем за основу.

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Передние кресла во всех автомобилях можно двигать вперед-назад, а так же менять наклон спинки. Безусловно, есть и другие настройки, но они — опциональны. А вот две описанные выше — обязательные. Их-то обычно и меняют, когда за руль садится другой водитель. На следующий день начинается волнительный процесс восстановления настроек, которого можно было бы избежать, если бы...

Если заранее разметить положение спинки относительно подушки и нижней части — относительно рельс. Сделать это с помощью цветной изоленты — проще некуда, две полоски, пополам разделенные!

Настроили, наклеили и пользуйтесь хоть всю жизнь. В зависимости от вкуса и визуальных пристрастий, полоски могут быть разных цветов и размеров, но смысла это не меняет: два куска изоленты ничего не стоят, а функционал в данном случае выполняют такой же, как и дорогая опция в премиальном автомобиле.

И таких примеров — тысячи. Просто до потребности нужно дозреть, сформулировать, а потом — найти нужное и зачастую очень простое решение в Сети. Там, как известно, найдется все.