Зачем российские автомобилисты бросились скупать GPS-маячки

Социальные сети и доски объявлений давно уже стали самым точным срезом общественных мнений и запросов, чем активно пользуются все маркетологи от мала до велика. Что сейчас интересует целевую аудиторию, чем ее можно привлечь и на какой крючок подцепить? Автомобилистов, например, судя по тем же источникам, будоражит сегодня особенный брелок, который здорово помогает в определенных, весьма распространенных ситуациях. А подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Украшать вязанку ключей различными побрякушками — тренд не новый. Несмотря на все заявления автопроизводителей, которые регулярно требуют от водителей перестать навешивать на «жало» от зажигания лишний груз, мы продолжаем цеплять все новые и новые декоративные элементы, привезенные со всего света. Чтобы побольше была связка да позаметнее: потеряешь — легче искать. Уж и ключ из сумок не достаем — машина давно открывается и запускается с кнопки — а воз, то есть брелок, и ныне там. Так быстрее в кармане находить.

Изначально брелоки именно для этой цели и вешались на ключи — для быстрого определения «свой/чужой», а также для оперативного поиска. В комнате или в кармане — неважно: чем увесистее связка, тем легче ее найти и, как следствие, сложнее потерять. Впрочем, регулярно находятся и те, кто умудряется даже такую вязанку куда-то засунуть, чтобы после истерически ее искать.

А в поиске самое опасное — это настроение: такого себе напридумываешь, что после — замки везде меняешь. А потом, спустя пару дней, находишь ключ в других штанах. Стоимость восстановления автомобильных ключей, недавно описанная порталом «АвтоВзгляд», лишь усилила эффект: боясь потерять драгоценную «открывашку», автовладелец может получить сердечный приступ на ровном месте.

Фото: freepik.com

Ситуация описана и локализована — можно начинать генерировать решение. И сгенерировали ведь: знаменитые на весь мир метки, позволяющие оперативно находить потерянное по географическим координатам. Устройство передает на мобильный телефон геолокацию, хозяин оперативно топает на указанное место и находит свой «клад» там. На земле или в руках «обнаружившего» — это уж как повезет.

Проблема, как водится, была в цене — дорогие они, эти «умные» брелоки. А с нынешними «сложными экономическими и политическими условиями» — так и вовсе «неподъемные». И на помощь, как всегда, пришли китайцы.

Сегодня за 990 рублей можно купить геометку, уже обличенную в металлический корпус и снаряженную колечком, позволяющим мгновенно прицепить устройство на связку с ключами. Чуть больше времени уйдет на синхронизацию брелока с мобильником, которая, к слову, возможна с любым типом смартфона. Независимо от операционной системы. А далее — все просто: открываем приложение и отслеживаем геолокацию трекера — с ключом или любым другим предметом.

Идеальный подарок для близких и, конечно, самого себя. Ведь нервные клетки не восстанавливаются, а потеря автомобильной «открывашки» сегодня в самом деле может обернуться большой и «дорогой» проблемой.