Томатные лайфхаки: нестандартные способы использования кетчупа в автомобиле

Вы не поверите, но среди нетрадиционных методов применения обычного томатного соуса найдутся такие, что страшно даже представить. К примеру, некоторые гламурные фотомодели используют кетчуп в качестве тонизирующего крема и даже маски для лица. А продвинутые домохозяйки оттирают им нагар на кастрюлях и кухонных плитах. Но как приправа из помидоров может пригодится в автомобиле?

Пожалуй, сразу внесем ясность: мы не выжившие из себя фантазеры или того хуже – любители запрещенных препаратов, нет. Мы такие же, как вы люди, склонные верить другим и оценивать чужой опыт на собственной практике. Плюс позволяем себе немного иронии, дабы скрасить и без того оголтелую от взрывных в прямом смысле событий повседневную жизнь. А уж как относиться к нижеописанному, конечно же, решать вам.

Что, вы готовы? Тогда приятного аппетита! Итак, с помощью кетчупа довольно просто удалить коррозию с любого рабочего инструмента – будь то гаечный ключ или домкрат. Для этого толстым слоем наносим томат на поверхность, оставляем на 20 минут и вытираем губкой для мытья автомобиля (Впрочем, подойдет и самая обычная для посуды). Правда, полностью очаги окисления могут не уйти, а потому на помощь придет наждачная бумага, а еще лучше – металлическая мочалка. Вуаля – «хэппи энд» налицо!

Подобный эффект достигается, в частности, благодаря входящим в состав различных соусов лимонной кислоте и ряду химических веществ, допущенных к употреблению в пищу. Впрочем, после очистки ржавчины вы наверняка откажетесь не только от кетчупа, но и от помидоров вообще.

Фото портала АвтоВзгляд.

А ведь «томатка» действительно растворяет ржу, причем даже весьма застоявшуюся. Подобных мест в видавшем жизнь авто – более, чем: мелкие «жучки» на порогах, желтые пятна от «пескоструя» и прочее. Уж простите, но сквозные дыры кетчуп не замаскирует. Даже если он не только вкусный, но и самый дорогой. Принцип применения – тот же: обрабатываем металлическую поверхность соусом, даем отдохнуть себе и приправе, а затем насухо вытираем. При необходимости – повторяем процедуру. Аналогичная схема подойдет и для обработки прикипевших соединений, болтов и гаек.

А еще приправа сгодится для зачистки подвергнувшихся окислению медных элементов – уксус и соль, так же входящие в состав чудо-соуса, за считанные минуты способны отполировать нужные детали до блеска. Медные сплавы, напомним, широко используются в автопроме: в частности, подшипниках, шестеренках, тормозных колодках, а также различных фитингах. Наконец, особо одаренные водители используют кетчуп для борьбы с запахом экскрементов, оставленных в салоне домашними питомцами.

А представительницы прекрасной половины человечества маскируют под соусом вонь от потекшей рыбы, маринада и даже алкоголя. Достаточно втереть его в напольный коврик или испачканную обшивку, и больше никакого неприятного «аромата». Правда, после не забудьте посетить автомойку и провести комплексную уборку салона.