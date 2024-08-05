Эксперт объяснил, в каких случаях износ шин указывает на неисправность авто

Понятное дело, автомобильные шины со временем изнашиваются — это обычная практика. Однако в иных случаях покрышки приходят в негодность сильно раньше срока или стираются неравномерно, а это зачастую свидетельствует о неисправностях.

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил в беседе с «Российской газетой» сразу несколько возможных причин преждевременного или неравномерного износа автомобильных шин. Так, по его словам, если, например, стираются края протектора, то автовладельцу необходимо проверить сход-развал, давление в колесах, продиагностировать подвеску и систему рулевого управления. Или, если актуально, перестать эксплуатировать авто с перегрузом.

Износ по центру чаще всего указывает на повышенное давление в шинах, а так называемый ступенчатый — на нарушенную балансировку или неисправность амортизаторов. Если резина «подъедается» равномерно, но слишком быстро, то виной тому могут служить дефекты все той же подвески, рулевой или тормозной систем. Кроме того, активнее шины изнашиваются у тех, кто практикует езду на высоких скоростях.

Случается, что автовладельцы обнаруживают и отслаивание протектора. Помимо низкого качества самой шины, это может быть обусловлено перегрузкой, низким давлением в колесах или агрессивным стилем вождения рулевого.

— В целом важно понимать, что износ шин не является стопроцентным индикатором неисправности автомобиля, но является первым звонком, что стоит провести диагностику, — подытожил эксперт.