Чернение шин: как защитить и придать резине новизну без использования автохимии

Любой уважающий себя автовладелец хочет, чтобы преданный «железный конь» был не только чистым, но выглядел подтянуто и эффектно. Приятно, что таких водителей действительно много, о чем, в частности, говорят очереди на автомойках и в детейлинг-центрах. Отдельный фетиш — чернение шин, придающих «карете» особый шарм и красоту. Но стоит ли переплачивать за эту услугу?

Те, кто тщательно следят за состоянием автомобиля, уделяя пристальное внимание и его внешнему виду, знают: вне зависимости от сезона и погодных катаклизмов, мыть любимую «ласточку» следует чуть ли не каждую неделю. Выглядит сочно, бодро и на зависть остальным!

Особо педантичные еще и полируют лакокрасочное покрытие кузова, а также проводят обработку шин специальными составами. Смысл последнего в следующем: покрышки не только смотрятся свежо и будто бы только из автосалона, но еще и препятствуют налипанию пыли и грязи, защищая резиновый слой от преждевременного растрескивания, фактически продлевая отведенный срок службы.

На автомойках и в детейлинг-мастерских услуга чернения шин стоит от 150 рублей и выше. Но проблема в том, что так называемые чернители довольно быстро утрачивают блеск, смываются дождем и снегом, что вынуждает повторять процедуру каждые несколько дней. Конечно, можно приобрести специализированное средство самостоятельно, заплатив единожды немногим меньше 200 рублей, но эффект будет аналогичным.

Фото globallookpress.com

Именно поэтому некоторые продуманные автомобилисты используют самодельные составы на водной основе, смешивая «коктейль» с глицерином и силиконовой смазкой в равных пропорциях. Да, такое решение гораздо эффективнее, но не является панацеей. Держится защитная пленка определенно дольше, однако есть вариант куда продуктивнее и при этом много проще в плане приготовления.

Хотите, чтобы шина имела защитный слой и «горела», как на прилавке магазина 2-3 месяца к ряду? Тогда возьмите обычную силиконовую смазку и тщательно вотрите ее в резиновый обод с помощью обычной поролоновой губки. Важно использовать именно «мазь», а не спрей, который окажется менее эффективным. Блеск гарантирован как, собственно, и защитные характеристики, а также водоотталкивающие свойства. Иначе говоря, капли будут стекать с покрышки, не «травмируя» нанесенный состав.

Что касается пыли и мелкого сора, то их на «силиконовых» покрышках практически не видно, да и легко избавиться путем той же губки или даже самой простецкой тряпочки. Опять же — не стирая при этом саму смазку, которая плотно держится за резиновую оболочку, полноценно создавая требуемый, а главное, долговременный эффект.

Одного тюбика силикона за смешные по нынешним временам 100 рублей с лихвой хватит на год-полтора. К тому же, средство пригодится и в других «дисциплинах». К примеру, для обработки резиновых изделий и уплотнителей для лучшего прилегания и контакта при наступлении холодов, эстетического обновления неокрашенных в цвет кузова элементов и бамперов, а также для устранения скрипов и лучшей ходимости механических конструкций.