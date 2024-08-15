Зачем опытные водители переделывают бардачок

Сравнивая старые, скажем, японские автомобили и новые китайские, многие испытывают двойственные чувства: технологии да оснащение у нашего восточного партнера на высоте, а вот комфорта, свойственного даже старым машинам из Страны восходящего солнца, порой нет и в помине. В чем же проблема? Никогда такого не было и вот опять: дьявол кроется в мелочах. Подробности на портале «АвтоВзгляд».

Исходя из цены, которую просят сегодня в России фактически уже за любую машину, каждая из них — премиальная в большей или меньшей степени. Иначе оправдывать постоянный рост «тарифов» в родном отечестве не научились, так что не долго осталось ждать того дня, когда и в Тольятти впервые произнесут это заклинание. А пока будем оценивать «премиальность» разномастных, но очень друг на друга похожих «китайцев», постепенно забывая изначальную суть и составляющие этого термина.

Много лет назад, еще в прошлом веке, когда на земли распавшейся империи прибыли иномарки в товарном количестве, они произвели настоящий фурор на отечественного автомобилиста: красивые, богато оснащенные, быстрые. И очень тихие. Именно тишина в салоне стала неким мерилом той самой автомобильной роскоши.

Пока в родных «Жигулях» ревели шестеренки, Mark или Mercdes, в зависимости от географии проживания, мог похвастаться фантастической тишиной. С годами это направление лишь усиливалось и расширялось, а сами автовладельцы, осознав наконец-то, в чем секрет истинной автомобильной «премиальности», начали добавлять «шумку» повсеместно. Вес мало кого интересовал. Главное — тихо.

Фото производителя.

Однако, как показала практика, одной только шумоизоляции, будь ее хоть пуд, недостаточно, чтобы сделать машину воистину комфортной в немецком прочтении этого слова. Помимо суровой расправы с дорожными и механическими шумами, предстояло убрать еще и многочисленные сверчки, которые в хаотичном порядке появлялись по всей площади пассажирского отсека.

Иногда это удавалось сделать, заменив пистоны и «зашумив» двери, иногда — просто наведя порядок. Ведь множество посторонних звуков приходит в уши водителя именно из недр салона, где невинно оставленный мусор, бережно сложенные «полезные» вещи и прочий скарб начинают брякать друг о друга, создавая сущую какофонию.

Другой вопрос — можно ли наводить порядок постоянно и круглосуточно, оберегая кармашки и бардачки от источников посторонних шумов? Честный ответ — нет, нельзя. Не сам, так пассажир обязательно что-то положит, покопается в поиске или крепко хлопнет дверцей, наведя сущий хаос в стройных, казалось бы, порядках.

Нужно глобальное решение, переделка, позволяющая раз и навсегда сделать все автомобильные бардачки тихими: поэтому водители их и дорабатывают, заклеивая толстым слоем войлока, а после и карпетом или замшей. Так тише, а значит, комфортнее. «Премиальнее», если хотите.