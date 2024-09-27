Полезный лайфак: как часто таксисты меняют моторное масло в своих машинах

Поездка в такси — не только самый комфортный способ добраться до места назначения, но и возможность узнать множество любопытных подробностей о содержании и обслуживании самых разных автомобилей: вряд ли найдется водитель, что проводит за рулем и проезжает больше, чем таксист. Режим работы двигателя внутреннего сгорания — предельно нагруженный: моточасы, помноженные на большой пробег. Кому же еще задавать вопросы про моторное масло и все, что с ним связано? Вот мы и задали. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Честно говоря, с таксистами поболтать — всегда за радость. Они многое могут рассказать не только про события городской жизни, но и про автомобиль, на котором работают. Безусловно, интереснее разговаривать с теми, кто работает на своей машине, но и арендаторы, что выбирают, например, автомобиль под выкуп, тоже могут поведать немало любопытного.

Так можно разузнать о скрытых особенностях той или иной модели — человек в ней по 12-14 часов в день сидит, каждую кнопку уже наизусть выучил — о проблемах, ресурсе и методике обслуживания. О нем, о содержании кормильца, мы и задали вопросы сразу нескольким профессиональным шоферам, которые приняли заказ. Имена просили не публиковать, но отвечали искренне и, кажется, вполне честно. Как есть.

Москвичи — известные снобы, поэтому на линии возвращаются классические седаны привычных марок. Китайских кроссоверов, конечно, тоже много, но с первым заказом везет — приезжает божественная ToyotaCamry 2022 года выпуска с 2,4-литровым мотором, за рулем которой — собственник. Двойная удача. Принципиальный вопрос — что с обслуживанием.

Фото globallookpress.com

Водитель, пока стоим в будничной столичной толкотне, с удовольствием делится подробностями: мол, запчасти использует только оригинальные, благо, проблем с ними никаких нет, да и цены не особо кусается, а вот масло — отечественное, «желтого» бренда.

Проехал на нем уже 112 000 км и работой двигателя доволен: «смазка» подходит по требованиям, но стоит недорого, купить фирменный состав можно прямо на заправке. Меняет — каждые 7000 — 8000 км, не реже, и считает, что это предельный порог работы моторного масла в московском ритме. Дольше оно не служит.

Следующий «автор» — обладатель только что пригнанного из Кореи Kia K5, который приехал во Владивосток всего несколько месяцев назад с пробегом 110 000 км и обошелся в 2 300 000 рублей. Машина уже успела пробежать около 40 000 по российским дорогам — своим ходом добиралась из Приморья — и четыре раза меняла масло.

Водитель предпочитает фирменные составы, но меняет их уже раз в 10 000 км, причем на фильтрах экономит, берет аналоги. По мнению владельца K5, такой подход позволяет проехать не менее 300 000 км, так что на перспективы своей работы смотрит с оптимизмом. Кстати, корейская машина из Кореи преподнесла неприятные сюрпризы: ухаживали за ней крайне поверхностно, обслуживали редко, а покрышки не доехали и до Челябинска.

Фото globallookpress.com

Впрочем, решение с «корейским привозом» водитель все равно считает удачным и планирует расширить свой личный парк еще парой машин. Мы ж знаем, каждый таксист — предприниматель в душе.

Следующие несколько «спикеров» были откровенно скучны — машины взяты в парке, про обслуживание ничего не знают и знать не хотят, но считают, что до 100 000 км все ТС примерно одинаковые. Оптимисты. А вот их коллега, что последним поучаствовал в нашем импровизированном опросе, выдал, пожалуй, самый интересный «спич».

Во-первых, у него собственная, купленная в 2021 году новой Kia K5, пришедшая на смену Kia Optima, на которой он проехал «в одни руки» 420 000 км. Про «Оптиму»: машина лишь трижды была на СТО официального дилера, после чего целиком и полностью обслуживалась в дружественном сервисе у проверенного мастера.

Фото globallookpress.com

Каждые 5000 км менялось масло — недорогое, красно-белое отечественное на розлив — и ставились неоригинальные, но качественные «расходники». Периодичность обслуживания весь срок службы соблюдалась строго: сервисный интервал — не более 5000 км. Что интересно, машина и заправлялась всегда на одной и той же заправке. Результат на лицо.

По такому же пути идет и обслуживание K5: каждые пять тысяч — новое масло и воздушный фильтр, только один мастер, только одна заправка. На момент нашего общения, пробег автомобиля составлял более 150 000 км, и хозяин еще не попадал на какой-либо ремонт, только замена расходников, поэтому о замене речи не идет. Китайские авто пожилой водитель комментировать отказался.

Общий итог довольно прост: регулярная (чаще, чем прописанно в мануале) замена масла, пусть и недорого, и неоригинального, но подходящего под конкретный двигатель, позволяет значительно увеличить его ресурс. И этот короткий межсервисный интервал гораздо важнее погони за фирменными расходниками.

Впрочем, не стоит забывать и про фактор водителя: «наездник» любой автомобиль превратит в утиль за первую сотню тысяч километров, тогда как опытный шофер и полмиллиона проедет — не чихнет.