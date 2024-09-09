Дорого, но сердито: где сегодня надежнее всего покупать автозапчасти

Чаще всего на рынке запчастей подделывают моторные масла, антифризы, фильтры, колесные диски, фары, катушки и свечи зажигания, утверждают специалисты ГК «Автодом». В некоторых товарных группах доля некачественных «альтернатив» может достигать 30%. В последнее время встречаются даже поддельные детали для двигателей и коробок передач.
— К сожалению, рынок был завален этим «добром» еще до санкций, — уточняет гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — В 2022-м все эти «залежи» со складов отправились на прилавки, поскольку цены на запчасти выросли в среднем на 50%. Простому потребителю, который ранее не сталкивался с товаром какой-то категории, крайне тяжело отличить оригинал от подделки. И на практике из двух товаров будет выбран тот, который дешевле на условные 500 рублей.
Но такая «экономия» в будущем обычно выходит боком: некачественная деталь может спровоцировать поломку, а автовладелец — «попасть» на дорогостоящий ремонт. Чтобы не нарваться на подделку, следует внимательно изучить запчасть (маркировку, упаковку и т.п.). Особая осторожность требуется при выборе моторных масел, дисков для колес, фар и подушек безопасности, — констатирует эксперт.
В свою очередь, директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходькообращает внимание на тот факт, что многие российские автовладельцы пересели на китайские авто. Но и для этих ТС с запчастями есть проблемы — и не только в возможности заказа, но и в сроках доставки. Импортные компоненты можно ждать до полугода, сетует эксперт. Поставщики неохотно доставляют громоздкие комплектующие, которые не помещаются в специальные контейнеры для перевозок.
Также может отсутствовать каталог запчастей. Еще одна проблема — частые рестайлинги «поднебесных» моделей. Все это усложняет поиск комплектующих для прежних модификаций. Тем временем, доля оригинальных запчастей снижается. Практически каждый механик столкнулся с проблемой ремонта автомобиля из-за выхода из строя контрафактных запчастей, утверждает г-н Приходько. Например, некачественный подвесной подшипник может вызвать чрезмерную вибрацию, а неоригинальная крестовина карданного вала заклинить во время движения.
Чтобы избежать покупки низкокачественной детали, надо присмотреться к ее внешнему виду, обратить внимание на наличие дефектов, указывают специалисты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд». Тщательно проверить маркировку и упаковку деталей. Некоторые производители размещают на упаковках специальные QR-коды, которые можно отсканировать и проверить, является ли запасная часть оригинальной. Цена ощутимо ниже рыночной — это сигнал о высоком риске приобретения подделки. Скидки 25%, 50% и выше — также один из тревожных признаков.
Выход из положения — консультироваться с опытными, проверенными мастерами, сходятся во мнении эксперты. Приобретать запасные части лучше всего у официальных дилеров. Во-первых, они предоставляют гарантию на детали, а во-вторых — дорожат репутацией, которую зарабатывают годами. Однако покупка детали у дилера, скорее всего, выйдет значительно дороже.
— Приведу пример, — рассказывает Приходько. — Один известный бренд всегда оставлял на своих изделиях гравировку в виде птички. Что мы видим сегодня? Гравировка отсутствует, есть минимум два вида одной и той же детали, которая имеет разные каталожные номера и существенно отличается по цене. В обоих случаях гравировка отсутствует. Качество также оставляет желать лучшего.
Вывод: чтобы обезопасить свое авто, производите ремонт в сертифицированном техцентре даже в том случае, если он обойдется вдвое дороже, чем самостоятельная покупка запчасти и ее установка «частником» из соседнего двора. И я бы не советовал самостоятельно выбирать запчасти, бывшие в употреблении. Покупайте детали у тех, у кого будете делать ремонт. Вы избежите ошибок подбора и получите гарантию как на деталь, так и на работу...