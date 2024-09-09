Дорого, но сердито: где сегодня надежнее всего покупать автозапчасти

Где сейчас лучше всего покупать автозапчасти? Какие плюсы и минусы есть у специализированных магазинов и всевозможных интернет-площадок? Где ниже цены и где выше риск нарваться на подделку или некачественный аналог? На что вообще сегодня нужно обращать особое внимание, покупая запчасти? Портал «АвтоВзгляд» получил ответы на эти вопросы.

Чаще всего на рынке запчастей подделывают моторные масла, антифризы, фильтры, колесные диски, фары, катушки и свечи зажигания, утверждают специалисты ГК «Автодом». В некоторых товарных группах доля некачественных «альтернатив» может достигать 30%. В последнее время встречаются даже поддельные детали для двигателей и коробок передач.

— К сожалению, рынок был завален этим «добром» еще до санкций, — уточняет гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — В 2022-м все эти «залежи» со складов отправились на прилавки, поскольку цены на запчасти выросли в среднем на 50%. Простому потребителю, который ранее не сталкивался с товаром какой-то категории, крайне тяжело отличить оригинал от подделки. И на практике из двух товаров будет выбран тот, который дешевле на условные 500 рублей.

Но такая «экономия» в будущем обычно выходит боком: некачественная деталь может спровоцировать поломку, а автовладелец — «попасть» на дорогостоящий ремонт. Чтобы не нарваться на подделку, следует внимательно изучить запчасть (маркировку, упаковку и т.п.). Особая осторожность требуется при выборе моторных масел, дисков для колес, фар и подушек безопасности, — констатирует эксперт.

Фото globallookpres.com

В свою очередь, директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходькообращает внимание на тот факт, что многие российские автовладельцы пересели на китайские авто. Но и для этих ТС с запчастями есть проблемы — и не только в возможности заказа, но и в сроках доставки. Импортные компоненты можно ждать до полугода, сетует эксперт. Поставщики неохотно доставляют громоздкие комплектующие, которые не помещаются в специальные контейнеры для перевозок.

Также может отсутствовать каталог запчастей. Еще одна проблема — частые рестайлинги «поднебесных» моделей. Все это усложняет поиск комплектующих для прежних модификаций. Тем временем, доля оригинальных запчастей снижается. Практически каждый механик столкнулся с проблемой ремонта автомобиля из-за выхода из строя контрафактных запчастей, утверждает г-н Приходько. Например, некачественный подвесной подшипник может вызвать чрезмерную вибрацию, а неоригинальная крестовина карданного вала заклинить во время движения.

Чтобы избежать покупки низкокачественной детали, надо присмотреться к ее внешнему виду, обратить внимание на наличие дефектов, указывают специалисты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд». Тщательно проверить маркировку и упаковку деталей. Некоторые производители размещают на упаковках специальные QR-коды, которые можно отсканировать и проверить, является ли запасная часть оригинальной. Цена ощутимо ниже рыночной — это сигнал о высоком риске приобретения подделки. Скидки 25%, 50% и выше — также один из тревожных признаков.

Выход из положения — консультироваться с опытными, проверенными мастерами, сходятся во мнении эксперты. Приобретать запасные части лучше всего у официальных дилеров. Во-первых, они предоставляют гарантию на детали, а во-вторых — дорожат репутацией, которую зарабатывают годами. Однако покупка детали у дилера, скорее всего, выйдет значительно дороже.

Фото globallookpres.com

— Приведу пример, — рассказывает Приходько. — Один известный бренд всегда оставлял на своих изделиях гравировку в виде птички. Что мы видим сегодня? Гравировка отсутствует, есть минимум два вида одной и той же детали, которая имеет разные каталожные номера и существенно отличается по цене. В обоих случаях гравировка отсутствует. Качество также оставляет желать лучшего.

Вывод: чтобы обезопасить свое авто, производите ремонт в сертифицированном техцентре даже в том случае, если он обойдется вдвое дороже, чем самостоятельная покупка запчасти и ее установка «частником» из соседнего двора. И я бы не советовал самостоятельно выбирать запчасти, бывшие в употреблении. Покупайте детали у тех, у кого будете делать ремонт. Вы избежите ошибок подбора и получите гарантию как на деталь, так и на работу...