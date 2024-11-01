Китайская ярмарка: сколько стоит установить атмосферную подсветку в салоне авто

«Поднебесные» автомобили берут клиента сразу за сердечко не только современным дизайном, но и богатством оснащения. Опций у них — не перечислить, но одна есть обязательно — атмосферная подсветка в салоне. Раньше себе такое могли позволить только Range Rover да Mercedes-Benz, а сегодня есть и у «китайцев». Впрочем, как оказалось, можно и на «жигуль» организовать. Недорого!

Знают китайцы, что выбираем мы испокон веков глазами: приглянулась — так ничего не остановит, а если первое знакомство прошло без «искры», то уже ничем не убедишь. Так что в статическую презентацию своего автомобиля, любого, поднебесные автостроители вкладывают все 146% возможностей: и так светится, и так сверкает, играет, мигает, как елка новогодняя. Дошло до того, что гирлянду начали даже в рейлинги монтировать! Ну а без атмосферной подсветки в салоне и вовсе ни одна модель не обходится: причем можно и цвета, и яркость регулировать. Лепота!

Чего греха таить, опция россиянам очень понравилась. Даже самые строгие и серьезные водители выставляют приятный зеленый или строгий синий цвет, создавая, пусть и на свой лад, уют в салоне. А уж прекрасной половине наших автомобилистов опция и вовсе зашла: каждая барышня норовит выделиться, выбирая «колер» под цвет лака или согласно дресс-коду.

Фото: АвтоВзгляд

Естественно, что и обладатели менее технологичных машин захотели подобную фишку себе. Можно? Можно! Тюнинг-ателье по все России подсуетились и начали предлагать услугу по дооснащению контурной подсветкой салона любого автомобиля. Хоть на классический «Жигуль» инсталлируют.

За основу берется диодная лента, которая аккуратно, но с определенным рисунком прокладывается по периметру приборной панели, а также в дверных картах и на заднем ряду; запитывается, как правило, через клавишу, чтобы всегда можно было отключить. Настройка ведется через мобильное приложение на смартфоне или через магнитолу, если та работает на операционной системе Android. Вся работа по инсталляции занимает от шести до восьми часов и под ключ стоит около пяти тысяч рублей. Модно-стильно-молодежно!

А хочется сэкономить, так все можно сделать и самостоятельно. Расходные материалы продаются на любимой всеми китайской барахолке, инструкций полно в интернете, а при «гаражной» установке вся операция может уложиться примерно в 3000 рублей. Ну а вечер в душевной компании с общим делом — бесценен.